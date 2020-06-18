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中印激戰6小時63死傷！解放軍深夜「鐵絲纏繞棍棒」攻擊　血腥戰場曝

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▲▼影片曝光！中印邊境爆衝突　150名士兵大亂鬥「壓在地上打」。（圖／翻攝INH News）

▲中印邊境爆衝突。（圖／翻攝INH News）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印邊境近日爆發激烈衝突，20名印軍喪命，解放軍也有43名官兵死傷。有外媒報導了6小時激戰內幕，兩軍在4200多公尺高的加勒萬河谷（Galwan Valley）扭打，其中解放軍用「鐵絲纏繞棍棒」當武器攻擊。

印度3名官兵15日被解放軍用亂石砸死，隨後雙方衝突規模持續擴大，再造成17名印軍喪命，解方軍也有43人傷亡，不過中方確切的傷亡人數仍未獲得官方證實。

《衛報》（The Guardian）近日揭露了激戰情況，當天夜裡在4200多公尺高的加勒萬河谷（Galwan Valley），印度軍隊宣稱「以為解放軍已遵守協議撤離，沒想到卻對他們的部隊進行預謀埋伏」，中方更用「鐵絲纏繞棍棒」當武器，其中一名印度指揮官被從山脊上推下，墜落峽谷死亡。

印度政府消息人士透露，由於印軍人數是劣勢，必須從4公里外呼叫援軍，導致600名軍人在幾乎黑暗的地方，用鐵棍、石頭等臨時找來的武器，狂戰了6小時，而大部分的死亡則是因墜落峽谷造成，也有士兵是在重傷的情況下被活活凍死。

▲▼印度總理莫迪頒佈全國外出禁令。（圖／路透）

▲印度總理莫迪17日表示，被殺害的印度士兵們性命不會白白犧牲。（圖／路透）

不過中印兩國對衝突保持不同說法。印度指責解放軍違反協議，對印度部隊採取「計劃好的行動」，應直接對此次死傷負責。中國外交部發言人趙立堅則表示，是印軍2次越過邊界挑釁，攻擊中方人員，雙方發生嚴重肢體衝突。

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