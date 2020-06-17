怨未照顧老母害身體不好...兄弟聯手狂打繼父　抓頭撞汽車爆頭慘死

▲桃園市周姓兄弟去年10月間酒後與黃姓繼父發生口角，不滿未照顧母親，竟聯手毆打黃致死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓兄弟去年10月家人聚餐，酒後與黃姓繼父發生口角，兄弟倆抱怨黃未好好照顧母親導致身體不佳，雙方進而互毆，年輕力壯的哥哥涉嫌抓黃的頭撞汽車板金，弟弟則揮拳相向，黃傷重倒地送醫仍不治，桃園地院審結後依傷害致死、傷害罪，分別判處哥哥8年、弟弟8月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，21歲的周姓男子與19歲的弟弟多年前因父母離異，母親後來與黃姓男子交往同居，黃男後來成了兄弟倆的繼父，但兄弟始終對黃有意見，認為黃是造成父母離婚主因，去年10月20日晚間家人聚餐，一家人都有喝酒，直至晚間10時許，兄弟倆不滿黃男沒照顧好老媽導致身體不佳，雙方起口角爭執，進而互相拉扯爆發肢體衝突。

弟弟先朝黃男揮拳並推倒在地上，黃男因酒醉陷入昏迷，隨後兄弟倆開車將黃男載至石門水庫附近空地，因黃男酒醉在車上嘔吐，哥哥將其拖下車再度痛毆一頓，還抓黃的頭去撞轎車後方板金，導致黃男頭顱骨折昏倒在弟，兩兄弟直覺有異趕緊送醫救治，但搶救後仍宣告不治。

桃檢認為，哥哥不滿黃男在車上嘔吐，才生氣推倒黃，還抓頭去撞車輛板金，主觀上難認有意致黃於死，最終造成黃男顱骨骨折、顱內出血致死，應負傷害致死罪責；弟弟則坦承有揮拳與推倒黃男在地，分別依傷害致死起訴兄弟2人。

地院法官審理時指出，根據檢方卷證資料顯示，弟弟只在KTV內動手毆打黃，後來兄弟倆送黃回家時帶到石門水庫附近空地，僅哥哥1人動手，弟弟則未參與，考量兄弟審理過程供述反覆不一，弟弟有為哥哥隱匿犯行之嫌，法官審結依傷害致死罪判哥哥有期徒刑8年，弟弟則依傷害罪判處8月有期徒刑，本案還可上訴。

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