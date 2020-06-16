安心旅遊被扣稅？觀光局駁斥：補助計畫實施多年「從未有此機制」

▲近日國旅超夯，澎湖旅宿一房難求。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局7月起將推出為期4個月的安心旅遊補助計畫，針對團體旅客補助700元、自由行補助1000元，近日卻傳出補助會被扣稅，700元補助只剩下500元。對此觀光局長張錫聰嚴正澄清，他指出，這與實際稅制不符，補助計畫實行這麼多年來，也從未有扣稅的狀況。另外他表示，加入安心旅遊的旅宿業者預計可達8000家。

安心旅遊補助計畫將於7月上路，近日卻有旅行社反應，700元的補助會被扣稅到剩下500元，因此只能退給消費者500元。然而張錫聰今（16）日表示，外傳要扣稅，但這與實際的稅制不符，仍須查證消息來源，釐清為何有這樣的消息，事實上補助計畫實行這麼多年來，從來沒有700元扣200元的機制。

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▲觀光局長張錫聰。（圖／記者李宜秦攝）

張錫聰表示，新冠肺炎衝擊，對觀光產業雖然是一大挑戰，但也可成為轉機，過去專做國際旅客的旅行社、旅館，可藉此機會深耕國旅市場，包裝各家旅遊商品，推出精緻旅遊，對於國旅市場的質量都會有幫助。

近日花東、墾丁的旅宿一房難求，價格也有上漲，張錫聰表示，觀光局尊重市場機制，若鄉村、離島等旅宿較滿，民眾也可改往山城、都會區，如阿里山、清境農場、日月潭等，而在都會區的五星級飯店過去多是以國際旅客為主要客群，近日也可逐漸轉型，提供國人住宿，體驗五星服務。

張錫聰表示，過去秋冬遊補助計畫約有67％的旅宿業者加入，這次疫情影響下，許多專做外國旅客的旅宿大受衝擊，因此應會轉而加入國旅市場，預計本次計劃約有70％、8000家旅宿業者會加入，屆時7月計畫上路後，民眾可至台灣旅宿網查詢。

▲澎湖七美島景色漂亮，加上近期有花火節，讓許多民眾前往當地觀光。（圖／記者蔡玟君攝）