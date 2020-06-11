淡水校園隨機殺人！高1生痛毆10歲女童再狠砍3刀　7歲弟發抖目擊全程

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一名就讀高中1年級的男學生，11日早上7點持刀走進校園附設小學，看到排隊量體溫的10歲女童，竟上前將人壓倒在地痛毆，再朝女童背部狠砍3刀！而女童的7歲弟弟也排在隊伍裡，目擊恐怖全程！姊弟的爸爸心痛說，女兒傷勢還在觀察，並且要再評估兒子的心理狀況，擔心一輩子都有陰影。

▲淡水女童傷勢曝光。（圖／家長提供）

據了解，16歲劉姓男高中生在行凶過程中誤傷自己的左手，現場老師、義工見狀急忙報案，而劉姓高中生被老師喝斥後，便將手上的刀扔向遠處。劉姓高中生經縫合包紮即出院，面對媒體鏡頭的包圍，他頭蓋外套，腰彎到不能再低，急忙進入派出所製作筆錄；面對警方訊問，劉姓高中生表示，當下腦袋一片空白，雖然知道自己在砍女童，卻不清楚為何要這麼做。

▲淡水男高中生刺傷國小女童，父親趕抵派出所陪同兒子偵訊，過程中還彎腰安撫、保護兒子。（圖／記者黃彥傑翻攝）

而魏姓女童傷勢嚴重，背部有3處皮開肉綻，院方擔心傷及內臟，動完手術插引流管後，目前還留在加護病房觀察中。女童父親表示，目前刀傷已經縫合，但不清楚有沒有傷到內臟，但確定有血胸的問題。

▲女童父親希望兇手能被重判，別再出來害人。（圖／記者陳雕文攝）

針對這次事件，魏女的父親感嘆，「當父母的覺得教育失敗」，雖然市長、議員等人都有來關心，但針對教育、安全等問題，到底該如何處理？如今會擔心學校安全，希望法律重懲嫌犯，「他如果放出來，不知道又會有哪些人受害」，魏父還說，嫌犯雙親也沒如外傳所言向他致歉，但他目前最掛心的是女兒傷勢及幼子的心理創傷，其餘之後再說。

劉姓高中生的父母表示，平時兒子在家表現正常，沒有精神疾病也沒有身障手冊，沒想到兒子會有這種行為，可能是最近課業壓力太大，對受害女童跟家屬真的非常抱歉。後來兩人陪兒子做完筆錄後，擔心面對媒體提問，急忙從派出所後方翻牆離去。

▲劉姓高中生的父母從派出所後方翻牆離去。（圖／記者陳雕文攝）

記者調查，劉姓高中生個性很內向，從小到大都很在意外界對他的看法，也一直覺得有人在說他壞話，人際關係跟課業都不好，心情長期抑鬱，孰料今日突然爆發，而刀子是在10日就放進包包準備了。經複訊後，警方將他被送往士林地院少年法庭，目前法官已裁定收容。

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