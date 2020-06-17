小明們、陸生可否回台？陳時中：還要觀察北京疫情變化

▲台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，生活防疫管制解封後，指揮中心再公布商務人士入台鬆綁、優先開放低風險國家境外生入台等措施，但滯留於大陸的陸配子女「小明們」至今無法返台上學，家長組成自救會今（17）日赴指揮中心與行政院陳情。指揮中心指揮官陳時中記者會中回應，不管是開放「小明」或陸生入境，都要觀察北京疫情變化，才有辦法作進一步討論。

「小明」們遲遲無法回台，台灣滯陸孩童父母自救會17日率約30名自救會成員，到中央流行疫情指揮中心、行政院陳情，不讓自己成為被遺忘的一群，並於聲明指出，滯留大陸的台灣人子女，在大陸沒有學籍、無法正常就學，也無法回台灣完成學業，恐有學習銜接問題；另就台灣專案居留部分，因疫情影響無法回台，居住台灣天數中斷，可能因此無法達到規定天數，將會排擠常規申請台灣居留名額。

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另一方面，教育部今公布開放境外學生返台就學的標準作業程序與相關配套措施等具體完整規劃，同意優先開放含港澳在內11個低風險國家/地區境外生入境，但不包含陸生。

然而近期北京再現新冠疫情，短短六天病例增加超過百例，官方也宣布成為二級緊急響應地區，恢復社區封閉式管理，同時嚴控人員、貨物出入北京。陳時中說明，不管是開放「小明」或陸生入境，都要觀察北京疫情變化，才有辦法作進一步討論。

有媒體提問，台灣對北京疫情管制會不會比照對武漢或湖北，返台被註記或採包機模式。陳時中表示，目前暫時沒有包機計畫，相關措施都與原來相同，沒有變更，至於北京相關疫情世衛組織已經列為重大事件，會持續觀察。

現行國內兩岸航線限縮於北京首都機場、上海浦東、廈門高崎機場及成都雙流機場等4個機場，再爆疫情是否會影響相關航點？陳宗彥上午受訪表示，目前沒有規劃進行特別限制，因為所有入境都必須進行申報，有症狀者會送往集中檢疫，其餘則需居家檢疫14天，評估不會對社區產生影響。