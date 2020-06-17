儲蓄險「利息=銀行3倍」　人妻被狂推：7月停賣！網戰爆...保險員打臉

▲定存管道多元！（示意圖／記者袁茵攝）



記者劉維榛／綜合報導

「請問買儲蓄險好嗎？」 一名人夫透露，老婆被推銷一張儲蓄保單，對方還喊話「繳6年，利息是一般存在銀行的三倍！」讓小倆口猶豫是否該簽下去。文章貼出後，網友兩派激辯，「怎麼可能利息三倍，建議版主多去瞭解」、「能強迫自己存錢」。

一名男網友在臉書《爆系知識家》表示，最近老婆接到保險業務員推銷，「有一張儲蓄險，政府說七月就要停賣」、「繳6年，利息是一般存在銀行的三倍」，建議客戶趁現在買。

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不過，老婆想瞭解實際內容，便請保險專員傳相關表格，怎料，對方回應，「公司規定沒辦法傳表格，只能當面講解！」由於小倆口對定存保單沒有完整概念，原PO好奇詢問，「有這種事嗎？」

《ETtoday新聞雲》記者致電訪問，相關專員解釋，內部目前有一個「繳費期6年，且每年年度末可領1.7%生存保險金」的儲蓄保險商品，可能將在6月底暫停銷售，但無法確定與讀者所說的商品是否同一個。

專員透露，一般不會拿銀行利息來當作比喻，畢竟金融商品由金融法管轄，保險商品則由保險法規範，商品別不同也無法比較。專員也強調，所有保單資訊都公開透明化，其實只要上網就可查到，並非一定要業務到府給予書面資料。

文章貼出後，網友正反議論，「千萬不要，千萬不要買儲蓄險，提前解約，違約金非常非常高，高的離譜。利息很低，其實沒多多少，有些還比定存低」、「存股都比儲蓄好」、「每年也在停賣，所以說做好功課，買需要的險種就好」、「當面講解，才好呼攏你阿，上次辦信用卡，我也遇過，利息只有3%多而已，我還不如放官股」。

▲不少人急勸三思！（圖／翻攝爆系知識家）



另一派跳出來緩頰，「不要一竿子打翻整艘船，我自己本身就在保經而且專攻儲蓄險，保險商品主要還是看服務人員有沒有良心的好嗎」、「我覺得看個人財務狀況評估」、「有買儲蓄險，但是買美金，10年期強迫自己存錢，買不多，所以影響其實不大」、「我老婆是有買啦，當作強迫儲蓄，等小孩上學才不會壓迫太重」、「儲蓄險可以買，但是要先比較看看其他間，找一個最合適的」。

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