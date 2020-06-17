保費持續「懸崖式跳殺」！壽險業1至5月新契約保費收入　連兩月衰退逾4成

▲壽險保費懸崖出現，傳統型、投資型保單初年度保費雙降，尚未見改善。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

壽險業「保費大跳殺」未見改善！壽險公會公布5月保費收入統計，今年1月至5月初年度保費（新契約保費）收入3253億元，年減40%，其中，傳統型保單年衰退40.5%、投資型保單年衰退37.9%。不過，壽險公會認為，疫情後保費收入可望逐步回穩。

根據壽險公會統計，今年1月至5月壽險業總保費收入達1252.83億元，年減12.6%；其中，初年度保費收入3253.06億元，年減40%，續年度保費收入9275.22億元，則年增4%。

若區分傳統型與投資型商品作分析，傳統型商品初年度保費收入2555.57億元，年減40.5%；投資型保單初年度保費收入697.49億元，年減37.9%。

端看不同險種，投資型壽險保費跌最慘，年減達46.9%；其次為傳統型壽險，年減43%；再來是傳統型年金險，年減40%。一片慘淡的情況下，唯獨健康險（醫療險）呈現正成長，年增8.8%。

▲面對新契約保費大減，壽險公會認為，疫情後壽險業銷售將回歸基本面，並逐步回穩。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

壽險公會分析，傳統型保險商品保費收入衰退，主因是保單責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低，造成傳統型保單買氣不佳；加上金管會公布宣告利率平穩機制將在今年7月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱。

在投資型保險商品方面，壽險公會指出，金管會保險局就目標到期債券基金投資型保單，擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是「BBB+」級以上，即便投資「BBB+」級的債券，最多也不能超過基金淨值的40%，使連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績。

另外，美國聯準會（Fed）降息6碼也衝擊美元保單銷量，導致投資型初年度保費收入相較2019年同期減少37.9%。

▲台灣實施全民健保制度後，健康險市場並未因此受影響而衰退，反而呈現穩定成長的趨勢。（圖／pixabay）

按銷售通路觀察，在壽險業前5月初年度保費收入3253.06億元中，壽險公司本身行銷體系1327.63億元，佔40.81%；銀行經代保代通路1575.45億元，佔48.43%；傳統保險經紀人、保險代理人僅349.98億元，佔10.76%。

銀行經代保代通路的初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。壽險公會表示，若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路的比率為1.97：1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。

不過，壽險公會表示，今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但依SARS經驗，壽險業於疫情後新契約保費收入呈穩定成長趨勢，顯見疫情具短期影響性，疫後銷售將回歸基本面；在後疫情時代來臨，民眾對健康議題關注度提高，預期未來壽險業保費收入，將逐步回穩並穩健成長。

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