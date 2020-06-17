脫北者掀兩韓危機！　金與正「現溫情」下令：多關心叛逃者家屬

▲ 金與正近來針對脫北者空飄傳單問題，連日對南韓開嗆。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓勞動黨第一副部長金與正命令之下，兩韓依據《板門店宣言》設立的共同聯絡辦公室16日被炸毀，朝鮮半島陷入緊張。脫北者經營的《每日北韓》（Daily NK）爆料，金與正近來特別指示全國官員，多多關心脫北者家屬。

消息人士11日向《每日北韓》透露，金與正10日向各省及特別市的勞動黨委員下達命令，黨員及司法官員應主動接觸那些依然忠誠且努力履行職責的脫北者家屬，多鼓勵他們。

命令中提到，脫北者是國家和家人的污點，會帶來恥辱，「但我們不能讓他們的直系親屬或家人因少數人而遭受痛苦，或被邊緣化」，因此要求黨和司法當局，帶頭接納及引導他們過更穩定的生活，「他們是叛逃者的家人，但只要仍忠於黨，我們就必須勇敢接納，將他們納入黨的懷抱，使社會主義的基礎更加牢固。」

金與正指出，國父金日成創造接納的政治、美德的政治、信任的政治等原則，勞動黨也延續至今，「讓一個家庭為一個人的罪行付出沉重的代價，與黨以人為本的意識型態不符。因此，我們應該鼓勵他們抬頭挺胸過生活。」

北韓近來怒罵脫北者為「人渣」，經常公開砲轟。各地也上演示威遊行，抗議脫北者散布反北韓傳單，可能導致脫北者家屬心理不安。消息人士向《每日北韓》說明，金與正此舉旨在加強社會凝聚力，安撫被邊緣化的脫北者家屬，防止他們也跟著脫北。

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