股神巴菲特退休消息瘋傳　「公開親筆信」稱：董事會主席新任人選出爐

▲美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

現年89歲的「股神」巴菲特（Warren Edward Buffett）外傳16日退休，網路瘋傳一份附有親筆簽名的聲明公開信，直DDTG的David Scott Portnoy將接任董事會主席，即起生效。但目前主流財經媒體、公司官網等均未有消息，極有可能是假消息。

這封公開信指出，巴菲特與拍檔芒格（Charlie Munger）一直在思考公司的未來與接班計畫，「如同外界所知，我們一直以來都在為埃布爾（Gregory Abel）及賈殷（Ajit Jain）來接任，但2人過去10年表現不佳，且近來數月犯下許多錯誤，顯然必須採取嚴厲措施，委任波特諾伊（David Scott Portnoy）為董事會主席，即起生效。」

▲網路瘋傳股神巴菲特的「公開親筆信」。（圖／翻攝自微博）

信中更稱，波特諾伊接任董事局主席是經過深思熟慮的決定，同時也符合股東最大利益，「回顧走過的80年歲月，我從來沒見過有其他投資人對市場的直覺、理解能和他一樣。」

但根據華爾街見聞，波克夏海瑟威公司官網並未對此發布消息，且各大主流財經媒體均未報導，極有可能是假消息。另據陸媒《新京報》，公司股東陳凱豐也沒有在官網獲得人事異動訊息。

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