2020環南化水庫自行車百公里挑戰賽　發生追撞3人受傷送醫

▲台南市玉井區舉辦「2020環南化水庫自行車自我挑戰賽」發生自行車追撞事故，造成3人送醫送醫。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020環南化水庫自行車百K挑戰賽，23日上午發生3部自行車追撞事故，消防局派遣楠西分隊護車前往，並請嘉義縣消防局派遣大埔分隊前來支援，將3名傷者分送麻豆新樓醫院及柳營美醫院就醫。

台南市消防局指出，23日上午9時4分楠西分隊救護車到達現場，發現係2020環南化水庫自行車百K挑戰賽活動賽事，3部自行車追撞，現場有3名患者。楠西91先行檢傷後將2名患者載送前往麻豆新樓醫院就醫，傷勢較輕患者交由嘉義縣大埔91車載送前往柳營奇美醫院就醫。

經了解，受傷的30歲王姓子住南投縣、主述左手腕處撕裂傷深及見骨及肢體擦傷，目前在麻豆新樓醫院就醫；31歲侯姓男子住桃園市，主述四肢及腹部擦挫傷，目前在麻豆新樓醫院就醫；另1名23歲男子，背部及肢體擦傷意識清楚，由嘉義大埔91載送前往柳營奇美醫院就醫。3人均無生命危險。全案由玉井分局查處中。

台南市玉井分局指出，因新冠肺炎影響，近來各種室內外活動都暫停舉行，目前疫情稍有緩解，台南市玉井區體育會趁此貫徹「樂在運動，活得健康」理念，落實強化基層體育組織，達到人人愛運動、處處能運動、時時可運動之「運動島」願景，擇定於5月23、24連續兩日，分別舉辦「2020環南化水庫自行車自我挑戰賽」及「2020環曾文水庫百K自行車自我挑戰賽」，吸引全國各地自行車好手與熱愛運動民眾共襄盛舉。

該二日自行車挑戰賽起點與終點均為玉井區體育館，而受連續雨勢影響，賽道部分路線有多處落石，因此與往年路線不同；23日挑戰環南化水庫，循台3線行經楠西區、嘉義大埔，並原線返回玉井體育館；而24日挑戰環曾文水庫，循台3線、台20乙線行經南化區，至左鎮、山上、大內、官田六甲等區，並沿175市道沿曾文水庫道路，銜接台3線返回玉井，全程112公里，極富挑戰性。



主辦單位台南市玉井區體育會全程均依規定申請路權，因應防疫現場有量測體溫、酒精消毒等措施，並請玉井分局警力協助交通疏導工作。玉井分局多次與主辦單位現地勘查，針對臺3、臺20與臺20乙線等重要道路及路口，妥適派遣警力維持交通秩序，並動員志工協助交管安全維護，確保用路人及參賽選手之安全，並將運動結合山區特色，以互助合作精神，吸引人潮來到玉井消費，促進地方經濟繁榮。

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