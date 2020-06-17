尋獲屏安醫院副院長...2搜救關鍵曝光！　救難隊員：還沒去想怎麼用200萬賞金

▲尋獲楊欣正的救難隊員表示，我覺得楊大哥的意志力滿強的（圖／東森新聞）

記者林昱萱／屏東報導

屏東屏安醫院行政副院長楊欣正於6月6日在來義棚集山區迷路失蹤，家屬懸賞200萬尋人，最後楊欣正在歷經10天後終於獲救。此外，被問及要如何使用200萬獎金，尋獲他的搜救隊員蕭添益表示，「還沒有去想這個問題」。

這起事件發生在6日當天，當時楊欣正和醫院員工一起去爬山，卻在下午2點多時意外失聯。從當天開始，來自各發的救難人員紛紛派人前往搜救，最後終於在16日早上下溪谷時，於尖刀尾溪發現楊欣正的身影。對此，楊欣正獲救後，看起來仍是相當虛弱、胸骨也有斷裂，但所幸意識清楚，並沒有生命危險，而他也提到，過程中有念佛經讓自己努力撐下去，也有喝尿、喝水維持生命。

▲救難人員進行屏安醫院副院長楊欣正救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外，尋獲他的搜救隊員表示，「整整10天，我覺得他的意志力滿強的，醒來我就跟他說，楊大哥你真的福大命大。」而他也表示，「這一次能夠找到楊大哥，我覺得就是有效率指揮，以及家屬的信任。」

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