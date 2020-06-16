困山區10天獲救...屏安醫院副院長「一度想放棄」虛弱曝：靠喝水喝尿+念佛經

記者林昱萱／屏東報導

屏東屏安醫院行政副院長楊欣正於6月6日在來義棚集山區迷路失蹤，歷經10天後終於獲救。對此，楊欣正表示，「過程中有3、4度想放棄，就靠著念佛經撐下來」、「靠著喝水、喝尿活下去」。

▲副院長透露這10天的心路歷程。（圖／東森新聞，下同）

事故發生在6日當天，當時楊欣正和醫院員工一起去爬山，大約10點多時，楊說要先走，大概到11點時有傳訊息跟大家說他迷路了，有滑了一跤，但沒有大礙，但是到了下午2點多時，就已經沒有訊號了。

從當天開始，來自各發的救難人員紛紛派人前往搜救，最後終於在16日早上下溪谷時，於尖刀尾溪發現楊欣正的身影。對此，楊欣正獲救後，看起來仍是相當虛弱、胸骨也有斷裂，但所幸意識清楚，並沒有生命危險，而他也提到，過程中有念佛經讓自己努力撐下去，也有喝尿、喝水維持生命。

另外，消防局也指出，本次搜救任務總計出動118車次及警消228人次、義消67人次、涼山特種部隊106人次、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體130人次、獵人及山青89人次、林務局5人次。

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