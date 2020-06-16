找到失聯10天的楊欣正剎那　救難人員「超興奮」：未來野外求生寶貴教材

記者陳崑福／屏東報導

失聯10天的屏東屏安醫院副院長楊欣正，經救援人員利用直升機救山下山，送往屏東基督醫院治療，經醫師檢查，發現腰椎、胸椎及肋骨有壓迫性骨折現象，但意識清楚，生命跡象穩定，目前在加護病房治療。參與救難的中華民國山難救助協會南區搜救委員會主任委員許昆山將等他出院，邀請他到該委員會分享這段生命歷程，未來做為山區野外求生的寶貴教材。

▲找到失聯10天的屏安醫院副院長楊欣正剎那，救難人員很興奮 。（圖／中華民國山難救助協會南區搜救委員會，以下同）

▲▼搜救人員找到楊欣正很興奮。

許昆山表示，該搜救委員會接獲屏安醫院副院楊欣正登山失聯的訊息，每天出動10位左右搜救人員入棚集山搜救，就是冀望能及時找到楊欣正，救助下山。

「找到剎那，搜救人員都超級感動的」許昆山說，連日來，搜救人員每天出動上百人以上，且都是頂尖的搜救高手，攜帶溯溪鞋、繩子攀爬進行地毯式搜尋，由於山內大小瀑布很多，石頭大又滑，根本無法溪底往上攀爬，增加搜救難度。16日早上發現楊的剎那，又生命跡象穩定，搜救人員都相當興奮，趕緊相互通報。

▲架繩救楊欣正。

「這10天的生命歷程，對登山野山救生者來說，相當寶貴」，許昆山說，已邀請楊副院長在身體痊癒後，到南區搜救委員會，和救難人員分享這10天是如何度過的生命過程，提供山友登山保命參考。

▲▼救人。

楊欣正經送屏基治療，醫師診斷他意識清楚，血糖、血壓正常，沒有內出血，前額撕裂傷，腦部未受傷，生命跡象穩定，但腰椎等部位有壓迫性骨折，已送進加護病房治療。

▲▼找到楊欣正。

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