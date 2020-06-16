感謝台人抗疫！英在台辦事處辦「女王94歲生日蛋糕抽獎」

▲英國在台辦事處發起抽限量女王蛋糕的活動。（圖／翻攝自英國在台協會FB粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）16日特別到訪外交部，向外交部長吳釗燮分享英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的生日蛋糕；而英國在台辦事處為了慶祝伊莉莎白二世度過94歲生日，也發起抽限量女王蛋糕活動，邀請台灣民眾一同參與。

雖然伊莉莎白二世的生日為4月21日，但英國在台辦事處解釋，每年6月全世界的英國政府單位都會舉辦類似國慶日相關慶祝活動，來慶祝女王的官方生日，然而今年因為新冠肺炎疫情影響，改以不同的方式向女王生日致敬。

英國在台辦事處表示，他們要分享由英國皇家食譜所製作的巧克力生日蛋糕，給在台灣齊力對抗疫情的人們來紀念女王94歲生日，向女王致敬。

英國在台辦事處在臉書發起留言活動，只要在留言處提名「COVID-19英雄」（限居住於台灣人士），且分享提名原因，將在6月30日下午隨機抽出94位抗疫英雄，送出限量女王生日蛋糕。

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