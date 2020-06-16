天氣濕又熱！財政部公布「第五代除濕機」勸敗：可以退稅哦

▲財政部在臉書上勸敗除濕機。（圖／翻攝財政部臉書）



記者柯振中／綜合報導

近日適逢梅雨季，又有颱風侵襲，全台時常下起午後雷陣雨，若沒有攜帶雨具，很容易弄得一身濕。對此，財政部發文推了一台「第五代除濕機」，誇獎該款除濕機外型簡約、俐落大方，還能打造清爽舒適的空氣感，「親愛的，是不是也覺得家裡一定要有一臺呢」，惡搞發文讓眾多網友笑歪。

財政部在臉書粉專上發文，近日時常下起大雨，上班上課容易淋得一身濕，回到家中後，想要保持一身清爽，卻受到天氣的影響，會讓人心情鬱悶。

請繼續往下閱讀...

貼文中寫著，這時候需要一台高效、省電的除濕機，「幫您打造如嬰兒肌膚般清爽舒適的空氣感」，同時也推薦了一台「Plash Speed第五代除濕機」，該款「除濕機」不但外型簡約、俐落大方，效能還相當強大，「親愛的，是不是也覺得家裡一定要有一臺呢。」

此外，財政部粉專也公布了新的退稅優惠，從108年6月15日起，至110年6月14日止，只要購買電冰箱、冷（暖）氣機、除濕機，且款式符合經濟部核定能源效率第1級或第2級，就能在6個月內申請退還貨物稅。

▲財政部圖片上出現的「第五代除濕機」其實是遊戲機。（示意圖／翻攝自PS5 YOUTUBE）



眾多網友看見「Plash Speed第五代除濕機」的勸敗文，紛紛笑炸回應，「我記得這除濕機有附手把的」、「胡說！明明是無線分享器」、「我才剛說是分享器…小編別這樣衝康」、「這個除濕機是不是有wifi跟播放藍光光碟的功能」、「跟我昨天買的Pure Space 5空氣清淨機長的好像，同一個模做的？」

事實上，財政部公布的照片並非除濕機，也不是Wifi分享器，更不是空氣清淨機，是近日在索尼互動娛樂（SIE）線上發布會中亮相的「PlayStation 5（PS5）」。許多網友為了瞞著家中的另一半偷買，都會謊稱是空氣清淨機、除濕機等等的家電。

此外，這款遊戲機不屬於電冰箱、冷（暖）氣機或除溼機，因此沒有辦法享有退稅優惠，財政部這篇應是惡搞性質的貼文。

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

▼PS5即將上市，許多網友瞞著家裡的太座，就是為了一圓遊戲夢。（示意圖／翻攝自PS5 YOUTUBE）

