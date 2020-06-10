海巡雷達偵蒐異常　 無人機出巡蒐證取締違規漁船立功

▲南部分署第11岸巡隊出動無人機，在台南四草外約1.2浬查獲1艘漁船違規投放籠具作業，全案以違反漁業法函送主管機關裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊於6月9日接獲第六巡防區指揮部通報，台南四草外約1.2浬1艘漁船疑似違規投放籠具作業，立即調派無人機區隊臨空蒐證，成功查處違規作業之漁船，全案以違反漁業法函送主管機關裁處。

6月9日上午8時許，第六巡防區指揮部雷達操作員發現一艘漁船於台南四草外約1.2浬海域，疑有近岸違規投放籠具作業情形，第11岸巡隊立即指派第三無人機區隊出勤，而該區隊接獲通報後立即操控無人機臨空查察，並飛行至該漁船右舷上空確認為「昇」字號船，且正違規投放籠具作業，立即錄影蒐證，依違反漁業法函送主管機關裁處。

11岸巡隊指出，本案運用無人機機動、迅速特性，結合第六巡防區指揮部監偵幕，有效迅速應處，再次成功取締漁船違規作業，有效守護海洋漁業資源。南部分署第11岸巡隊表示，為落實海域執法、海洋生態保育及展現維護海洋資源決心，未來將持續運用無人機，發揮其機動及即時錄影蒐證功能，運用於「護永專案」、「救生救難」及「查緝走私、偷渡」等任務，民眾如有需要或發現不法，可撥打118專線，海巡署將迅速予以處理。

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