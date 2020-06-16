夢幻藍眼淚登陸南竿！微光音樂會重現美景　再抽「馬祖來回機票」

▲馬祖系列活動6/30起開跑。（圖／翻攝自Facebook／馬祖愛趴GO）

記者李宜秦／台北報導

每年4到6月為馬祖藍眼淚季，為創造深度旅遊體驗，馬祖國家風景區管理處以「2020脊梁山脈旅遊年」為主題，首度以藍眼淚「微光」意象搭配戰地坑道，推出系列精彩活動，6月30日起陸續推動，包括LED重現藍眼淚、攝影比賽、馬祖來回機票抽獎活動、戰地餐桌午茶饗宴、微光音樂會等。

觀光局表示，藍眼淚被評選為世界15大奇景之一，吸引許多民眾前來「追淚」，南竿遊客中心將於7月18日至8月30日期間，在前廣場延伸至北海坑道處，透過環保LED裝置藝術，將藍眼淚美景真實重現，廣場入口處也設計坑道造型的「祈願微光隧道」。

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▲馬祖系列活動包括音樂會、午茶饗宴、攝影比賽、抽獎活動等。（圖／翻攝自Facebook／馬祖愛趴GO）

為鼓勵攝影愛好者體驗馬祖之美，觀光局也舉辦「微光馬祖攝影徵選活動」，以「捕捉微光中的馬祖」及「捕捉微光中的馬祖坑道」為攝影主題，收件時間為7月1日至9月7日止，攝影比賽總獎金高達10.5萬元，7到8月各月投稿前50名並符合投稿規範者，還可獲得限量微光馬祖軍迷戰鬥包。

觀光局表示，6月30日至9月30日期間在活動公布的坑道景點留下趣味合影，前往指定兌換地點出示貼文，即可兌換限量軍迷好禮一份，7月18日當天和地標迷彩瞭望台打卡合影，就能參加抽獎，最大獎為馬祖雙人來回機票。下午還有戰地餐桌午茶饗宴，免費邀請200人參與，150位名額網路報名、50名現場報名，民眾可至馬祖資訊網查詢。

▲馬祖戰地坑道，吸引許多戰地迷朝聖。（圖／翻攝自Facebook／馬祖愛趴GO）

另外，7月18日晚間將於南竿遊客中心前廣場舉辦「微光音樂會」，邀請卡司藝人怕胖團、聲林之王挑戰歌手王喬尹、甜美女孩林雨涵、原民天籟美聲秉篆秉辰、新生代創作歌手岳均輪番登場，揭開 2020 微光馬祖序幕。7月19日坑道詩歌季登場，屆時將邀請到畫家劉梅玉的詩詞吟誦與聞韶軒絲竹室內樂團的國樂表演。

▲馬祖景色美麗，是國旅的一大好選擇。（圖／翻攝自Facebook／馬祖愛趴GO）