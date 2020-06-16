許鉦漳陞任公總局長「不停下腳步」　將續推蘇花安、淡江大橋工程

▲在交通部長林佳龍見證下，公總局長許鉦漳宣示就職。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

行政院核定，交通部公路總局局長由該局副局長許鉦漳陞任，今（16）日佈達。許鉦漳表示，去年已完成多項重大建設，包含蘇花改、南迴改和西濱快速公路全線通車，接下來也不能停下腳步，會繼續推動淡江大橋、蘇花安等工程，也要加緊腳步做交通安全方面的提升。

新任公路總局局長許鉦漳現年63歲，國立中興大學水土保持學系畢業，69年公務人員高等考試水土保持類科及格，歷任本部台灣區國道高速公路局拓建工程處副處長、南區工程處處長、中區工程處處長、北區工程處處長、總工程司、公路總局副局長等職務。

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▲公路總局局長由原副局長許鉦漳陞任。（圖／記者賴文萱攝）

交通部長林佳龍出席佈達典禮致詞時笑說，今天看到許局長打領帶、穿西裝，差點認不出來，因為他身為公路人經常是穿著工作服，還戴著安全帽。他指出，許局長把一生最精華時間都奉獻給公路，從高公局到公路總局，歷練可以說走遍全台灣，在這幾年重大建設都扮演很重要腳色，如台九線、南迴改、蘇花改等工程。

林佳龍表示，這次陳彥伯前局長榮陞交通部政務次長後，他就希望可以從局裡面內升局長，確實許局長工程的專業讓他很放心，這些年台灣重大建設非常多，光去年就如期如質完成三大公路建設，包含南迴改拓寬、蘇花改以及西濱快速道路。他期待未來在許局長帶領下，公路總局可以與時俱進，落實人本交通，除了安全、效率、品質外，也要兼顧生態保育、人文歷史。

▲林佳龍大讚許鉦漳，把一生最精華時間都奉獻給公路。（圖／記者賴文萱攝）

許鉦漳則指出，感謝部長給他這個機會帶領公路總局，他在公路總局快3年，近一年來完成蘇花改、南迴改、西濱快全線通車，還有近期新冠肺炎紓困補貼等等，感謝所有同仁給他的支持。

監理方面，同仁無眠無日完成相關新冠肺炎紓困補貼，年長者駕照管理，行車安全也提升很多，偏鄉交通等這些都是感謝同仁的辛苦付出。她也感謝陳正次，在她的領導下，工總這幾年的業務蒸蒸日上做得非常好。

「我們不能停下腳步」，許鉦漳說，後續還有很多工程要推動，包含淡江大橋、馬祖大橋、蘇花安、花東景觀道路等，另外，整體公路網的優化、交通安全改善、南橫天池到向陽明年通車等，也都是要去關心、去做的。未來也會持續照顧偏鄉交通，落實行的正義；營業車輛安全部分，也要加緊腳步做安全的提升，包含訓練品質、駕駛訓練等。

許鉦漳強調，他會努力來做、來推動，做不來的也要請公路總局所有單位主管跟他一起來打拼。

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