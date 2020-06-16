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台南逆孫持榔頭殺死外婆等3人　逃死理由曝光！法官：家屬未求處極刑

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▲台南高分院刑庭庭長吳勇輝指出，台南高分院合議庭判決，駁回上訴，維持原判。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南高分院刑庭庭長吳勇輝指出，台南高分院合議庭判決，駁回上訴，維持原判。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南南化區男子郭濬毅，行竊被叔公和嬸婆發現，加上外婆表示要報警，竟一氣之下持榔頭將3人殺害，一審依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬判郭男無期徒刑，褫奪公權終身，台南高分院合議庭認為被告本質善良非窮兇惡極之人，犯後認罪坦承悔悟，家屬未求處極刑等而駁回上訴維持原判。

台南高分院刑庭庭長吳勇輝指出，台南高分院合議庭判決，關於郭濬毅攜帶兇器竊盜部分及定應執行刑部分均撤銷；郭濬毅被訴攜帶兇器竊盜部分公訴不受理；其他上訴（指殺害李清祥、李蘇靜、李胡木哖部分）駁回。郭濬毅上訴駁回部分所處之刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

原判決指郭濬毅犯強盜罪，而故意殺人（李清祥），處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯殺人罪（李蘇靜），處有期徒刑15年。又犯殺害直系血親尊親罪（李胡木哖），處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑1年。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

被告郭濬毅原基於竊盜犯意，在搜尋外叔公李清祥財物時，被李清祥發現，遭到斥責及毆打，被告轉化提昇為強盜犯意，持榔頭敲擊李清祥頭部，致李清祥倒地死亡，進而取得財物5千多元得手。其強盜殺人行為完成，欲離去之際，為外嬸婆李蘇靜發現，再起意殺人滅口，以所持榔頭敲擊李蘇靜頭部致李蘇靜死亡。而後再為其外祖母李胡木哖發現欲報警，被告再起意殺人滅口，以所持榔頭敲擊李胡木哖頭、胸部致李胡木哖死亡。復為掩飾犯行，製造現場係遭人入侵劫財之假象，將李胡木哖住處一樓客廳電視櫃及一樓房間衣物取出弄亂，並將4千多元現金竊取離去。

合議庭認為被告不判處死刑之理由：被告強盜殺害李清祥、殺害李蘇靜、李胡木哖的部分，不僅使3位被害人喪失生命，對社會治安造成重大危害，也對3位被害人造成無可彌補的傷害，且手段殘酷，犯罪情節重大，確有應考量是否處以極刑之必要。然而，被告沒有前科，有正當工作，正常的家庭生活，沒有施用毒品、酗酒等物質濫用成癮的情形，素行良好，本件是臨時起意竊盜後，遭到斥責，一時失慮在衝動下所為，並非有計劃性的預謀殺人。

被告與妻離婚後，前妻蘇女仍會赴看守所探視被告，並陳述被告在犯下本案前是個對小孩很好，不會對孩子打罵，也會陪同孩子遊玩的父親，她不希望被告失去希望，還是希望被告能面對未來。由以上的證據資料顯示，被告雖然犯下本案滔天大罪，但本質上仍有善良的一面，並非窮兇惡極之人，犯後也認罪坦承犯行，表示悔悟，心理衡鑑認為被告在認知功能上可以閱讀與學習，具有高職學歷且無腦傷以及人格違常等情形，其接受矯治處遇並進而改變的機會，被告復有母親、前妻及幼子的家庭支持關係存在，被告的母親郭李彩鳳、舅舅李國豐均未要求要對被告處以極刑，死者李清祥之女李惠津，甚至在原審審理時陳述：「我也捨不得他判死刑，也捨不得我爸爸、媽媽」，雖然陷入矛盾掙扎，仍然對被告心存善意」。

合議庭認為，被害人已逝，所造成的傷痛無可彌補，而被告與被害人家屬間的親情關係依然存在，對被告處以極刑，非但無助於弭平傷痛，反而造成更大的傷痛。且現今刑罰制度，非只在滿足以往「以牙還牙」、「以眼還眼」之應報觀念，更重視防治犯罪的一般預防與特別預防功能，立法者既未將強盜而故意殺人罪或殺人罪之法定刑定為唯一死刑，而將無期徒刑亦同列為選科之刑罰，目的即在賦予審判者能就個案情狀，審慎酌定，俾使尚有教化遷善可能之犯罪行為人，保留一線生機。

據委託高雄市立凱旋醫院鑑定，認：「案主（即被告，下同）犯罪後的心理狀態如案主自己所說『不願多說，順其自然』，雖也表示『被判死刑也順其自然，死了就解脫了。』然從其夢到外婆的對話內容（外婆問我如果再有一次機會，你會這樣嗎？我說不會，那有可能。有一次夢到過去外婆家，外婆家那邊很多人，我坐在庭院，從叔公、嬸婆從家裡走到前面，看到對我笑笑，然後問我如果再有人罵你三字經或五字經你會怎麼樣，我說經過這件事，已經能控制，之前有人罵他三字經，我沒搭話就走了）案主無暴力攻擊的前科，前妻形容案主是個好好先生，老實且溫柔，從未聽過案主罵三、五字經或情緒失控摔東西等情形，而且心理衡鑑顯示：案主的攻擊傾向略低，尚在一般範圍，表現攻擊的方式通常是間接或消極的，例如抱怨、拖延或不合作，害怕與人發生正面衝突。因此，案主在處於監禁之環境下，評估其主動再犯之風險不高。對之『舉重以明輕』之法理，若再經過妥適之矯正治療，再度犯罪之風險將更低。」等語，足見被告非毫無教化之可能。

合議庭指出，是以綜合上情，認為被告具有中等智能程度，具備閱讀與學習能力，也有足以支持的親情與家庭關係，若被告誠心悔悟，願意改變自己，經過矯治，仍有相當高的再社會化可能性，尚無處以極刑的必要。

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