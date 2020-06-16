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觀光紓困3.0！每月擬補「導遊領隊1萬、旅行社員工1.5萬」　最快月底定案

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▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅。（圖／記者李毓康攝）

▲旅行社因邊境封鎖政策，營收持續下探，導遊領隊也沒有工作。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，國際疫情依然險峻，我國維持邊境封鎖政策，交通部觀光局也禁止旅行社經營出入境業務至6月底。觀光局表示，紓困3.0將於6月底前提出，有收到相關公會建議，希望針對旅行社營運補貼10萬元、旅行社員工補助1.5萬元、導遊領隊1萬元等，觀光局將一併納入參考。

觀光局長張錫聰今（16）日表示，紓困3.0計畫正在研議中，觀光局將針對人數、需求、對象進行討論，全案未定案，尚須送交交通部、行政院核定。

請繼續往下閱讀...

觀光局證實，有收到觀光業者建議，希望維持補助導遊、領隊每月1萬元，實施時間3個月，為7到9月，每人可補3萬元；公會也建議，針對旅行社營運補貼10萬元、旅行社員工補貼則由每月1萬提高至1.5萬，共補3個月。

觀光局禁旅行社出入團延長至5/31 雄獅、可樂旅遊回應了

▲旅行社今年業績慘淡。（圖／資料照）

在人才培訓計畫部分，觀光局表示，由於經費已用罄，6月12日已報名截止，因此原則上不會再延續計畫。另觀光局強調，目前計畫正在研擬中，一切都尚未定案，還需與業者多加討論。

旅行公會也向觀光局提議，旅行社營運補貼部分，綜合補助10萬、甲種補助8萬元，由於乙種多經營國旅市場，考慮到目前國旅市場復甦，因此排除在補助計畫外。

在旅行社員工薪資補貼部分，公會建議，從原本的每月1萬提高至1.5萬元，共3個月補4.5萬元，粗估全國旅行社人員補貼共23億元。

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