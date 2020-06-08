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HTC新機來了！有望保留實體指紋辨識　官方宣布「這一天」發表

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▲ HTC 2020年的新機將於16日發表。（圖／翻攝自Facebook／HTC Taiwan）

▲ HTC 2020年的新機將於16日發表。（圖／翻攝自Facebook／HTC Taiwan）

記者楊庭蒝／綜合報導

宏達電（HTC）今年的新機日前出現在NCC的型式認證資料庫，代號為「2Q9J100」，市場推斷可能是中階機型 HTC Desire 20 Pro，引起粉絲關注。HTC臉書粉絲團在8日晚間發文，透露此款新機將於16日登場，從發文附圖中可以隱約看見，新機可能採用挖孔屏幕及3主鏡頭的配置。

從Google Play支援裝置列表中可以得知，HTC的新機將搭載高通665處理晶片，擁有6GB RAM，出場預設搭載Android 10作業系統，也是HTC首款採用Android 10作業系統的手機，在國外知名手機論壇XDA Developers的外型示意圖可以看見，HTC的新機可能將保有指紋辨識的功能。

自從2018年6月 HTC U12+上市之後，HTC就再也沒有推出過旗艦型手機，而是轉戰VR（虛擬實境）市場，從8日的官方宣傳圖可以看見VR應用的圖示，透露新機有望搭載VR相關應用的功能。消息一出，有粉絲在貼文下方敲碗，「等旗艦啊！我可以等！！」、「 再來一支機皇吧，U11換不掉啦」、「U11用快3年還超好用」。

宏達電近年將於19日召開股東常會，董事長王雪紅在營業報告書中表示，去年主要產品毛利呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著壓力，未來將持續努力優化營運與產品，展望今年將推出更多5G、VR、AR創新產品，期盼對公司未來的營運成果能有持續性的進步。
 

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