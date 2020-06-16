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中山國中停車場預算案疑雲　議會二度暫擱

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▲▼ 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲北市議會教育委員會 。（圖／翻攝議會官網）

記者楊亞璇／台北報導

台北市中山國中新建綜合大樓地下停車場，但北市府以停車位不足為由，打算追加3.4億元預算，增建一層停車場，市議會教育委員會日前審議時，擱置此案，16日上午再度審查，議員仍認為有許多待釐清的疑點，二度擱置此案擇日再審。

中山國中綜合大樓新建工程2017年通過預算7億9084萬元，地下兩層停車場提供288格停車位，然而，議會教育委員會審查市府3.4億元追加預算案，原定開挖地下2層地下停車場，再增挖地下第3層停車場，增加146個停車位，工程也增加7個月，議員質疑有圖利廠商之嫌，暫擱此案。

教委會16日再度審查此案，國民黨議員秦慧珠指出，上次審查提到增建停車位是家長提出，今日也沒回答是哪位家長，市府報告稱策進方案為停車需求要更嚴謹，當時沒考量人行道及機車停車壓力等等，完全沒答覆是哪位家長會長說要蓋，都快完工才發現機車停車壓力，為了機車壓力要蓋汽車停車位，多挖一層增加3億多，這樣可以說服大眾嗎？且議員洪健益說選區居民反對，市府還說要改進，加強公民參與，但這個案子要不要公民參與一下？先去問正反意見。

秦慧珠認為，原本預算7.9億，追加4.3億，佔原預算43%，增加預算、增加工期、規避招標有很多問題；家長會長是誰？哪個人、哪個群體提案說要追加一層提案？什麼時候提的？內部討論決議為何？再提出書面報告，因為今日書面報告針對上次意見就提了8行半給議會，完全沒有答覆，且應該回到公民參與，做社區調查、開社區說明會，落實後再討論。

國民黨議員游淑慧質疑，按採購法若原招標要追加，必須要出現未能預見的情形，但完全沒有說明，就決定擴充43％經費，並給原標廠商，此外，還有2019年11月15日停車審議委員會委員審查增建案，當時提供給委員的資料就是2018年資料，但是評估需求只有270個車位，不知道去年怎麼說服委員，沒給足夠證據支持需要多挖一層。

停管處長李昆振解釋，2013年評估出來，當年需求270格，後來改到操場變288格，2015年開始鄰里交通改善陸續展開，把巷道、人行空間空出受好評，但是前提是取消停車位，所以多挖一些來解決這部分問題。

教委會召集人、國民黨議員吳世正批評，這案子簡直匪夷所思，增加車位提供給委員參考的還是2018年資料，舊的資料本來就有啦，突然良心發現突然要增加了，288很多耶，停車場要吸引這麼多車輛進來？人家不會走2公里停車，兩層就夠了。
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