轟一聲！以為變電箱爆炸　車主衝出見愛車陷火海…監視器拍下鬼祟人影

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一處停車場疑遭人縱火，2部小客車瞬間起火燃燒，車主及附近居民以為變電箱爆炸，發現愛車陷火海立即報警，警消獲報趕抵現場滅火，2部車被燒得面目全非，原以為是車內電池自燃，經調閱監視器，赫然發現一名男子鬼祟接近車輛後，隨即起火燃燒，警方已擴大追查男子行蹤。

8日晚間9時許，新北市蘆洲區正和街上一處停車場，發生2部自小客車起火燃燒意外，附近居民及車主聽到轟然巨響，以為是變電箱爆炸，到停車場查看，驚見愛車已陷入火海，趕緊衝回家拿滅火器滅火，但火勢猛烈只好向消防隊求救。

▲停車場監視器拍下鬼祟男子靠近事發的小客車。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼男子蹲在車旁，沒多久車子冒出火花。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消獲報到場拉水線灌救，20分鐘才將火撲滅，車主向警方表示，晚間才自宜蘭返家，才停不到半小時就起火，懷疑車內電池短路自燃造成；警方調閱停車場監視器查看，赫然發現一名男子鬼祟進入停車場，蹲在事發的白車旁邊，沒多久噴出火花燃燒。

警方目前已經約談停車場負責人及車主，釐清是否與人結怨，並擴大調閱周遭監視器，要尋找這名可疑縱火的男子。

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▼車子起火燃燒後，男子快步逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）