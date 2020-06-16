統測663.25分「全國狀元」　員林崇實高工李育維繁星錄取台科大

▲彰化縣長王惠美頒發獎狀給全國統測狀元林育維。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

四技二專統測是高等技職教育的入學測驗，今年有9萬5,135人報名，彰化縣國立員林崇實高工資訊科同學李育維勇奪電機與電子群資電類全國榜首，表現亮眼，三年來的用心不僅讓自己先以繁星計畫錄取國立台灣科技大學電子工程系，更在統測成績公布後一鳴驚人，獨占鰲頭，再次證明自己的實力。

李育維畢業於大同國中，當年以國三會考5A的成績，放棄錄取明星高中的機會，在父母的支持下選擇依自己的興趣，就近進入崇實高工資訊科就讀，在學校老師的教導下，一路走來努力不懈，不僅成績始終名列前茅，更考取多張證照。

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▲全國統測狀元林育維(前排中)。

李育維說，他感謝師長、父母帶領他在喜歡的領域中前進，未來也會朝著碩士、博士的目標繼續努力。

吳貽誠指出，李育維在統測中得到663.25分，為全國榜首。3年前捨棄明星高中進入崇實高工就讀，堅信可以在學校得到很好的學習成就，實現他人生理想，是就近入學、適性發展的最佳典範。

彰化縣長王惠美16日上午參加員林崇實高工畢業典禮，典禮由員林崇實高工校長吳貽誠主持，會中由王縣長頒發縣長獎予14位學業優異學生，並表揚李育維，王惠美讚許李育維為學校立下里程碑，也為學弟妹建立良好的榜樣，同時勉勵所有畢業生在未來無論是繼續就學或者就業，都能記得過去3年老師的指導與教誨，突破自我、再創佳績。

崇實高工近年來在各方面表現亮眼，升學率錄取國立科技大學率取率達56%，108學年度參加工業類科技藝競賽榮獲4金4優勝的佳績外，參加全國高職學生團隊「技術創造力競賽」榮獲第1名，106年至108年更連續3年榮獲本縣「國慶行進管樂」比賽第1名以及107年學校評鑑優等的最高殊榮。

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