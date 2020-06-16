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上海：「來自或途經」大陸高風險地區者全集中隔離14天

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▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲上海緊急布控應對疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委16日公布，繼續做好國內疫情中高風險地區去往上海的人員健康管理，對來自或途經大陸疫情高風險地區再去往上海的人員，實施14天集中隔離觀察，實行2次核酸檢測；中風險地區去往上海的人員，實施14天社區健康管理，實行2次核酸檢測。

上海6月16日上午舉行的市疫情防控工作領導小組新聞发布會，會上通報，上海13日對16個區87家涉及進口生鮮相關市場等的相關環境和重點食品進行採樣，共採樣1205件，其中外環境、物品表面、水樣等共867件，進口食品等338件。目前，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

通報要求，所有來自或途經國內疫情中高風險地區的人員，應在抵達後的12小時內向所在社區居村委和單位（或所住賓館）報告。

大陸國務院疫情風險等級查詢程序顯示，截至6月15日，北京市有1個高風險地區：豐台區花鄉地區；還有22個中風險地區：西城區月壇街道、金融街街道，豐台區西羅園街道、新村街道、太平橋街道、盧溝橋街道，大興區林校路街道、高米店街道、西紅門地區，房山區長陽鎮、東城區天壇，海淀區永定路、青龍橋街道，朝陽區十八里店，大興區龐各莊鎮、黃村鎮、大興天宮院街道、觀音寺街道，豐台南苑街道、盧溝橋鄉、大紅門街道，石景山八寶山街道。

►戴口罩也要記得保養

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