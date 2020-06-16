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武漢宣布：現存新冠確診、無症狀感染者、密接者全「歸零」

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▲▼武漢市民戴口罩排隊，準備進行檢驗。（圖／路透）

▲武漢市民先前在官方要求下，陸續進行大規模病毒核酸檢測。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

作為新冠肺炎疫情最早的爆發地，湖北省武漢市今天宣布，在現有最後3例無症狀感染者連續2次核酸檢測陰性後，經專家組認定，現武漢無症狀感染者，以及密切接觸者已全部歸零。

值得注意的是，近日受疫情在北京二次爆發影響，各界人心惶惶，因此，武漢市衛健委公告該訊息後，也有不少大陸網友在微博上留言，強調「數字清零，但風險意識不應該清零。」

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢1月23日因疫情封城，後於4月8日解除封城。（圖／路透社）

據武漢市衛健委公告，6月15日0時至24時，武漢無新增無症狀感染者，無尚在醫學觀察的密切接觸者。現有最後3例無症狀感染者連續兩次核酸檢測陰性，經專家組認定，正式解除隔離醫學觀察。

武漢市衛健委補充，5月14日至6月1日，武漢展開集中核酸檢測排查，共發現無症狀感染者300名，追踪密切接觸者1174名。此次排查雖未發現無症狀感染者傳染他人的情況，但仍規範管理無症狀感染者，嚴格實行發現、報告、隔離、處置全流程閉環管理。

在此之前，武漢市已於6月5日，完成現存新冠肺炎患者的再次歸零，並因連續超過14天無新增報告本土確診病例，因此，按照官方風險等級標準，武漢市所有地區均已降為低風險地區。在此之下，武漢市的現存確診、無症狀感染者、密切接觸者三大指標首次達到全數歸零。

公開資訊顯示，自疫情發生以來，武漢市共累積確診者50340例，死亡3869例，治癒46471例；以湖北省來看，累計確診68135例，死亡4512例，治癒63623例，現存確診數為零。

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