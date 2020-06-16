不受中國威脅！捷克參議院長訪台「延續前總統路線」：肯定台灣民主

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

文／中央社記者林育立柏林15日專電

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）可望於9月初訪台，捷克學者分析，維特齊將用台灣行向國際社會表達捷克不受中國威脅和干涉的訊號。

布拉格查理大學（Charles University）東亞研究所教授羅然（Olga Lomová）接受公共的捷克電台（Czech Radio）訪問時表示，維特齊顯然經過深思熟慮與充分準備才決定出訪台灣，她和維特齊一樣也認為捷克有自己的主權和尊嚴，不應該聽中國的指使，由於中國施壓就不訪問台灣。

羅然說，中國一直試圖在國際舞台上孤立台灣，讓國際社會忘記台灣的存在。維特齊訪台將向國際社會釋放重要的訊號，那就是一個主權獨立的國家有自己做決定的權利，不受他國的威脅和干涉。

羅然是中國文學專家，著作包括史記、唐詩、中國文學史等。

維特齊在接受以深度報導著名的新聞雜誌「尊重」（Respekt）訪問時表示，捷克政府出錢向中國訂購醫療物資，可是他發現從總統齊曼（Miloš Zeman）、總理巴比斯（Andrej Babiš）到內政部長哈瑪謝克（Jan Hamáček）因為怕影響醫療物資的運送，都要他不要公開提到台灣。

維特齊說，這件事讓他意識到捷克和中國不是真正的夥伴，他想藉訪台打破這種臣服與不對等的關係，展現捷克是一個主權獨立的國家，不受他人指使。

此外，在維特齊眼中，訪台也是延續故總統哈維爾（Václav Havel）的外交路線。出身劇作家的哈維爾領導絲絨革命，帶領捷克從共黨獨裁走到自由民主，他生前對台灣的民主轉型高度肯定，卸任後曾於2004年訪問台灣。

維特齊說，捷克曾經歷不自由的枷鎖，台灣靠自己的力量在逆境中建立民主，他去拜訪這樣的國家也等於告訴世人什麼才是捷克真正關心的。

維特齊計劃出訪台灣引起捷克政壇熱烈討論，昨天成為公共的捷克電視台（Česká televize）談話節目的主題。外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）說，維特齊訪台不違背捷克的一個中國政策，「在一個中國政策的框架下，捷克有權與台灣維持關係」。

根據捷克共和國憲法，參議院議長的位階僅次於總統。維特齊9日宣布，將於8月30日至9月5日率團造訪台灣，如果順利成行他將成為歷年訪台最高層級的捷克官員。

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