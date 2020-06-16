超商冰箱「咖啡賣完」！熱心店員下秒舉動…客：嚇死人　同業說話了

▲有超商店員表示，「還好我都在冰箱裡面唱歌，有時候還會鬼吼鬼叫。但我很安靜的時候，通常都是客人嚇我耶。」（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友表示，認識一些在超商上班的朋友，知道有些超商的飲料櫃，人是可以站在冰庫內補貨，「可是當你要買的咖啡貨架空了，突然有一隻手從裡面伸出來拿給你，真他O要嚇死人。」對此，其他消費者和超商店員也紛紛分享自己的經歷。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團分享這起趣事，認為應該是店員很熱心，引發熱烈討論。有網友說，「我之前半夜3點多去買，想說店員怎不在，飲料也空了，剛好要拿就一隻手跑出來，是要嚇死誰。」

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也有人分享親身經歷，指開飲料櫃拿一瓶綠茶，「剛好摸到在後頭補飲料人員的手」；有人笑說，「閃光get，哈哈哈」；該網友回，「當下沒想那麼多，只摸到手，好冰，也不知道是男還女。」

▼有網友分享拿飲料時，摸到店員的手。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

有超商店員表示，「還好我都在冰箱裡面唱歌，有時候還會鬼吼鬼叫。但我很安靜的時候，通常都是客人嚇我耶」，因會突聽到客人說，「妹妹啊～我要的那個沒有了，啊妳裡面看一下有沒有啦！」

另一名網友指出，以前聽一名在超商工作的朋友說，有次他在補飲料時，見一位客人在冰箱前猶豫超久，還一直開關冰箱門，飲料也是拿出來又放回去；後來朋友等到受不了，就在客人又一次拿起飲料時，從冰箱裡面頂住那排飲料，「結果客人發現放不回去後，就默默拿去結帳了。」