合點雞塊餐「見朋友一舉動暈了」：載他從沒收過油錢！　網勸放生

▲原PO表示他開車載朋友從沒收過油錢，對方卻斤斤計較，令他哭笑不得。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有網友在臉書抱怨，他每次出油錢、出力開車載朋友，什麼回報都不求，沒想到對方卻連30幾元也要跟他計較，甚至連一起合點的雞塊也絕對要分清楚，讓他很是無奈。貼文一出，引發大批網友迴響，大家紛紛勸他放生，沒這朋友也罷。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中抱怨一名普通男性朋友，他表示，朋友常常在假日時問他要不要出去玩，但因為對方不會開車，所以每次都是他開車載人。

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原PO說，這次他們從高雄到彰化鹿港晃晃，逛老街吃小吃時，剛好身上不夠30元，就請朋友先代墊。然而回到車上後，朋友就一直跟他提那30元，他只好趕緊在車上翻出零錢還對方。

回到高雄後，原PO說兩人一起點了雞塊分享餐，錢也已經分好付清。朋友隨後問他「吃了幾塊」，但他一直都在滑手機沒有吃；更妙的是，他下秒發現朋友正在數雞塊，一問之下對方才說「要分開吃才不會吃錯」，劃分得相當清楚。

「我說你肚子餓都給你吃就好了。」原PO無奈表示，每次出遊他從來就沒有跟朋友收過油錢或停車費，這次的雞塊事件真的令他覺得很無言，「這次有點誇張，誇張到我不曉得要說什麼。」

▲原PO貼文引發迴響 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都建議下次出遊若不是跳表計費，否則就別再聯絡了，「你確定你還要這個朋友」、「全部跟他均分」、「無法接受這種愛計較的人」、「工具人了吧」、「這朋友放生吧」。

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