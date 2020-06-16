分享美學提倡極簡　建築大師李清志：當物質變少內心就會豐富

▲建築大師李清志勉勵學員，當學會讓美感與生活共存，美學應運而生。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「美感是less is more.」。花蓮縣青年發展中心15日下午在黑金通舉辦「城市美學講座-美感的自學之路」特別邀請到建築大師李清志為大家分享美學、以及如何體會美感，每位學員聽的入神，李清志教授也提到，美感是從鑑賞美的事物開始，要體會生活的美感，要先養成對生活的美學以及美好的品格，他也提到，花蓮就是一座充滿美的城市，要如何發掘美感，就要從喚醒美學開始。

▲縣長徐榛蔚表示，讓美感融入城市是花蓮未來的城市願景，希望每一位鄉親共同參與。

李清志說，各縣市政府戮力推動美學教育，美學應從小培養，且美學鑑賞不只存在於學術的象牙塔，更應該普遍的存在於我們的生活中。他說，花蓮很美，花蓮擁有令人嚮往的清幽與寧靜。說到美學建築，李清志教授更以瑞士、日本、紐約等地的簡約建築進行講述，侃侃而談未來美感趨勢。

▲建築大師李清志（右二）與花蓮縣長徐榛蔚及參與講座學員合影。

縣長徐榛蔚上任以來積極推動城市美學，如何將藝術生活化，生活藝術化，讓美感融入城市，更是花蓮未來的城市願景。徐榛蔚提到，美學需要養成，亦要經驗的累積，一座城市的美感也需要每一位鄉親共同參與，花蓮縣近年有許多建築需要新建與優化，未來如何將花蓮元素與其融合，建構成屬於花蓮的美學，讓花蓮的建築有其獨特性，讓花蓮共好、共榮，返璞歸真，也是我們正思考的議題。

李清志教授不僅是建築學者，對於美感鑑賞有一番見解的他，更在設計領域佔有一席之地，提倡極簡主義的李清志教授在講座上說道「過極簡主義的生活，當物質變少，內心就會豐富。」美學跟習慣一脈相承，最後，他也勉勵每一位在座的學員，提升品味要從生活開始，當學會讓美感與生活共存，美學應運而生。

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