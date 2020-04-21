台中六都首創夜間法律諮詢　盧秀燕：讓冰冷法條更有溫度

▲盧秀燕表示，讓冰冷法條更有溫度。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

晚上臨時碰上法律問題怎麼辦？台中市政府法制局六都首創夜間電話法律諮詢，並有律師駐點市府法律諮詢室，以及與台中地院合辦訴訟程序視訊諮詢，提供民眾更多元、彈性的法律協助，市長盧秀燕表示21日表示，市府積極建立多項法律便民措施，大幅節省民眾奔波時間，保障權益，讓冰冷的法條更有溫度。

▲法制局長李善植首創六都夜間法律諮詢服務。

法制局長李善植在市政會議上，專案報告「創新法律諮詢多元管道、建構完整法律諮詢服務網」，李表示，市府創六都之先，成立夜間電話法律諮詢服務，每週一、三、四的下午5點到7點，由專業律師在線上為市民解答法律問題，讓行動不便者、白天上班族能利用晚上時間詢問法律問題，從去年7月開辦至今年3月，已受理1028件。

李善植強調，法制局也與台中地方法院合作推出「訴訟程序視訊諮詢服務」，在台灣大道市政大樓、北屯區公所、豐原區公所及沙鹿區公所設立服務據點，民眾不用跑到法院，就近即可透過視訊了解訴訟程序，大幅節省民眾交通時間，免於奔波之苦。

市府除了在台灣大道市政大樓、陽明市政大樓及29區區公所，都提供免費法律諮詢服務之外，另外與法律扶助基金會台中分會合作，由該會指派法扶專科律師，每週三下午進駐台灣大道市政大樓文心樓10樓法制局消費者服務中心法律諮詢室，協助處理勞資糾紛、消費者卡債及家事案件等，未來將持續建構完善法律制度，提供更多便民服務。

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