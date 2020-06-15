自編教材推廣閩南文化　桃園內海國小創校校長許金用辭世6/18告別式

▲許金用校長退休後，於大園區老人會教授閩南語(左圖）。自編教材推廣閩南文化(右圖)。（圖／李姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

推動閩南文化逾半世紀，自編《河洛語讀本》、《國語音標台語常用字典》等30本教材的桃園市大園區內海國小創校校長許金用日前辭世，享壽92歲，地方人士聞悉同表哀悼！其家人於6月18日上午以莊嚴佛教禮儀，在中壢殯儀館舉行告別式。

許金用是大園區內海里人，早年於大園公學校畢業後進入高等科就讀，曾隨地方上有名的漢學家許泰山先生學習，奠定紮實的漢文基礎。台北師範畢業後，22歲那年投入教育界長達42年，其中有30年擔任校長職務，一生奉獻給大園地區的基礎教育。

▲自編教材推廣閩南文化。（圖／李姓民眾提供）

許金用校的長子許木永說，民國50年代，政府推行國語運動，校園禁止說閩南語(方言)，從事教職的父親憂心閩南語會逐漸消失，要求5位子女在家一定要講閩南語，自此「在家講母語，出外隨在你」成為家訓。

早年，「國語」是政府規定的語言，教閩南語只能在家實行。許木永說，父親對閩南語的研究，直至1981年有感閩南文化正逐漸消失，開始在心裡埋下搶救母語的願望。他將多年積累的資料編寫教材，完成了《河洛語讀本》，同時也花了兩年的時間編輯《國語音標台語常用字典》，全心全意潛研閩南語教學，擅長台語十五音反切呼法，退休後並在大園老人會長青學苑教授閩南語，培育更多閩南語推廣人才，持續傳承閩南文化之美。

許木永說，12年前，父親雖經醫師診斷罹癌，並指其只有5年餘命，卻未受病苦影響，仍致力於閩南語教學不倦，直至近年來身體健康每況愈下，於5月28日辭世。

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