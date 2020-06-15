支持全球防疫　Garmin號召用戶捐健康數據

▲Garmin號召用戶捐數據支持全球防疫。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／台北報導

面對此次的新冠肺炎，台灣在積極防疫政策與全民高度配合的情況下，防疫有成，逐漸進入後防疫時代。但在國際疫情尚未緩解的情況下，面對高傳播力的新型冠狀病毒，預防疫苗和治療藥物的研發，是現階段全球防疫工作的重要關鍵。

智慧穿戴裝置品牌Garmin瞭解持續性生理數據指標的重要性，響應由美國哈佛醫學院動態生技醫療學系領軍的國際非營利組織-PhysioQ所推出的「Neo援助新冠肺炎研究計畫」，呼籲Garmin用戶加入Neo平台，在用戶同意捐贈數據的情況下，Garmin智慧穿戴裝置中全天候監測的血氧飽和度、心率等健康數據，將以匿名、去識別化的方式整合至資料庫，無償提供給哈佛醫學院、麻省理工學院、柏克萊加州大學等與PhysioQ-Neo合作的新型冠狀病毒醫學研究組織，協助對抗現在和未來的流行傳染病。

Garmin透過光學式心率感測技術、脈搏血氧感測功能等，24小時全天候追蹤記錄配戴者呼吸、心率、血氧飽和度、睡眠等生理數據，與PhysioQ-Neo平台串接後，可以整合醫療臨床上與新冠肺炎病徵相關的重要參考指標，除了在使用者同意下，無償分享給新冠肺炎全球醫療研究，大幅縮短醫療研究人員收集臨床生理數據的時間之外；並能夠連結家人資訊，監測全家人即時且持續性的健康數據走向，提供參考判讀，體現防疫科技化、健康數據化的趨勢。

另一方面，為鼓勵Garmin用戶共同響應「PhysioQ-Neo援助新冠肺炎研究計畫」，主動分享智慧穿戴裝置內的健康數據，Garmin攜手PhysioQ推出「分享健康數據 破解 COVID-19」，於6月15日至7月5日活動期間，每週抽出3名加入「PhysioQ-Neo援助新冠肺炎研究計畫」並同意分享健康數據的Garmin用戶，贈送具全天候健康偵測功能的vivoative4 GPS智慧腕錶(市價11,990元)。

此外，在活動期間，消費者只要於Garmin全通路購買任一支具血氧檢測功能的錶款，並加入「PhysioQ-Neo援助新冠肺炎研究計畫」，Garmin將捐出活動營收5%提供PhysioQ非營利組織支援新冠肺炎研究，共同為全球新型冠狀病毒醫療研究獻上一份心力。

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