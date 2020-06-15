民眾黨立委穿台北燈節外套遭疑市庫通黨庫　柯文哲問：誰給他的？

▲柯文哲備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲15日赴議會接受市政總質詢，社民黨議員苗博雅批評，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠以及黨工，身穿北市今年燈節飛行夾克工作外套，質疑民眾黨拿燈節物資，市庫通到黨庫？對此，柯文哲疑惑反問「誰送他的？」他表示，會調查。

▲社民黨台北市議員苗博雅質疑民眾黨拿台北燈節外套。（圖／苗博雅提供）

苗博雅拿出數張照片指出，為什麼民眾黨委員有燈節工作外套，包括蔡壁如、邱臣遠？ 柯文哲問說，「誰送他的？」觀傳局劉奕霆指出，民間贊助給觀傳局，依照局處單位需要給輔級首長或長官，應該是府級長官發放給其他貴賓。





▲社民黨台北市議員苗博雅質疑民眾黨拿台北燈節外套。（圖／苗博雅提供）

苗博雅批評，觀傳局稱這東西沒有發放給民代，為何非府級各單位有？劉奕霆說，「我們有給府級長官 」。苗博雅追問，蔡壁如是府級長官？燈節物資流向給民眾黨？劉奕霆才說，「可能再問一下，是否有府級長官，提供給外部貴賓」。

▲社民黨台北市議員苗博雅質疑民眾黨拿台北燈節外套。（圖／苗博雅提供）

苗博雅接著說，她要了貴賓名單，其中沒有蔡壁如、邱臣遠，其他黨立委參加活動都沒拿到，「連民眾黨的黨工都有，黨工欸」，還拿外套印自己名字。她說，其實沒多少錢，民眾黨一年補助7千多萬，可以自己做為什麼要拿燈節物資？從立委到黨工都有，物資這樣使用？柯文哲表示，這樣以後發的物資要簽收，這會回去辦，他自己想也奇怪，誰給他的？回去問 各局處領了幾件，給了幾件。





▲社民黨台北市議員苗博雅質疑民眾黨拿台北燈節外套。（圖／苗博雅提供）

苗博雅又說，民眾黨外套件數甚至比局處還多，文化局3件、體育局2件，但民眾黨光是公開PO的就有3件以上。柯文哲允諾，「我回去查，不僅查，應該要建立制度」。苗博雅強調，不要推給科員，搞清楚誰拍板的，市庫怎麼通到黨庫？

對此，觀傳局局長劉奕霆表示，經了解是民間協會自行製作贈送給黨部，與市府並無關聯。民眾黨發言人陳宥丞表示，該外套為西門徒步區街區發展促進會劉家鑫理事長，感念蔡壁如時任市府顧問對西門商圈發展貢獻，特別捐贈同款外套予民眾黨黨部，並非市府資產，為免造成社會各界誤會，特此澄清。





▲社民黨台北市議員苗博雅質疑民眾黨拿台北燈節外套。（圖／苗博雅提供）

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