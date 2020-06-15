先民口中的黑水溝超恐怖？　她橫渡之後驚呆了

特約記者／陳冠宇報導

許多台灣人都聽過這句諺語：「十去，六死，三留，一回頭。」早年流傳於福建與台灣，用來形容早期移民橫越台灣海峽的危險艱難。有人望文生義，以為橫越台灣海峽的死亡率高達六成！明朝、清朝的移民搭船橫越台灣海峽，到底有多恐怖？真的死亡率很高嗎？答案是：一點也不恐怖。

根據歷史學者研究，早在明朝荷蘭人來台時，就已經記載兩岸通航頻繁，當時為了收費，還清楚記載了每艘船來台時的人數，以及其中有多少男、女或兒童，由此可見航運暢通。日治時期，被稱為台灣新文學之父的賴和也曾搭船穿越黑水溝前往福建行醫，卻從未提到航程有什麼危險。

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▲衛星照片為證，台灣海峽真的有「黑水溝」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

兩岸目前也有海上直航，一條航線來回與淡水與福建平潭之間，另一條航線則是來回與台中與福建平潭之間，穿越了黑水溝。現在橫越台灣海峽的航程平均只要兩小時，搭乘過的人都說非常平穩，從照片與影片可以看出台灣海峽之美，卻感覺不出什麼危險。一名在福建工作的楊小姐就說：實際橫越黑水溝之後，她真的驚呆了，因為非常美，根本一點也不恐怖！

現在的造船技術比明朝清朝進步很多，除了速度更快，也更安全，儘管如此，依然可以體會早期移民搭船來回的感受，雖然不敢說百分百安全，但是絕對不至於出現六成的死亡率。所謂的「六死」，恐怕死在來台之後生病或是械鬥的可能性更高。

有些人以為台灣海峽又叫黑水溝，但是嚴格來說，黑水溝應該是台灣海峽的特殊長條形地帶，根據「台灣縣志」的記載 ：「黑水溝險冠諸海，其深無底，水黑如墨，湍激悍怒。」

現代科技透過衛星照片可以清楚看出，在台灣海峽確實有兩條顏色比較深的長條地帶：其中，澎湖水道的黑水溝，從澎湖和台灣的雲嘉之間通過，被行船人稱為「小洋」；另外，在澎湖和大陸沿岸之間，也有一道更寬廣的深色洋流，也是黑水溝，被行船人稱為「大洋」。

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