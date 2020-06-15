接受成功率99.9%手術「傷到神經慘癱瘓」！他怒告名醫…晚了2個月不受理

▲彭姓男子日前開刀處理脊椎問題，怎料術後卻下肢癱瘓，生活嚴重受影響。（圖／取自免費圖庫）

記者徐愷昕／台北報導

彭姓男子2014年間身體不適前往三總就醫，在醫師建議下接受成功機率99.9%脊椎狹窄滑脫手術，怎料手術失敗，他下肢因此癱瘓。彭男氣憤對負責他手術的曾姓神經外科主任提告，不過北檢偵查起訴後，台北地院發現彭男已超過6個月告訴期，最後判決公訴不受理。

彭男主張，2014年2月間他因身體不適前往三總松山分院就診，當時曾姓主治醫師診斷完告知他椎第3、4、5節壓迫到神經，必須進行開刀手術治療、手術成功機率為99.9%，陳男衡量後認為可行，隔月11日接受「脊椎狹窄滑脫手術」，由曾醫師替他在受壓迫的腰椎間施打8根骨釘，以達腰椎減壓及融合的目的。

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▲彭姓男子日前開刀處理脊椎問題，怎料術後卻下肢癱瘓，生活嚴重受影響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到手術後彭男痛了3天，忍無可忍下只好再度前往就醫，當時經檢查，曾醫表示是骨釘位置錯誤要修正，故他二度接受手術，孰料，術後他不適感仍未獲改善。彭男說，自己事隔2個月後又諮詢了幾名醫師，他們看完肌電圖皆稱是打骨釘傷到神經所致，其中還有一名骨科權威醫師表示「太離譜，1根鋼釘正中神經柱」，對此，他決定提告。

法庭上彭男指出，手術當下曾醫竟疏於注意，將骨釘傷害到他神經，導致他神經受損、下肢癱瘓，生活嚴重受影響無法自理。台北地院審理時認為，彭男2014年5、6月間求診多間醫院確定是神經受損，並清楚知道是手術造成，但他卻一直拖到2015年1月30日才提起告訴，明顯已超過法定6個月的告訴期，審結判決公訴不受理。而民事部分，彭男原本也有提告，但伴隨著刑事公訴不受理，民事求償也一併遭駁回。

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