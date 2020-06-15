敬老卡加碼延期公佈　黃珊珊：不希望北市有加碼之亂

記者楊亞璇／台北報導

北市府日前宣佈，若三倍券綁定敬老卡以及愛心卡，將加碼補助1千元，原訂15日舉行記者會說明方案卻延期。對此，黃珊珊15日受訪表示，因為發現敬老卡要綁定的資料包括手機號碼，所以他們考慮新的方案上網登入，或是找一些據點靠卡，政策這週公佈，「不希望台北市發生加碼之亂」。

▲黃珊珊主持疫情記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

黃珊珊表示，本來這週要宣布相關內容，本來打算從社會局資料庫網上傳給中央，但去check敬老卡需要綁定的資料，中間有發現中央需要綁定的卡的手機號碼，很多敬老卡長輩沒有留手機號碼，所以要去解決，考慮新的方案上網登入，或是找一些據點靠卡。

黃珊珊指出，因為要綁定才能啟動花3千回饋2千方案，希望不要因資料不完整被中央剔除，早上還在跟市長專案報告，這週會把問題解決清楚，將近45.7萬張老人卡，以及9.2萬愛心卡，沒有手機號碼必須要修正，而且資料舊了會去確認，以及新辦卡會主動幫他們協助綁定。她說，「中央有紓之亂，不希望台北市發生加碼之亂」，全部準備好後再說明，會在這週內做完整說明。

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