北市三倍券綁定敬老卡「加碼回饋1千」　黃珊珊最怕這件事

▲黃珊珊。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲日前宣布，北市長者只要使用敬老卡消費滿3000元，除了中央補助2000元以外，北市府將另外加碼再補1000元。對此，北市副市長黃珊珊8日表示，要如何說服長輩不要去買紙本，而是綁定悠遊卡，一定會在7月1日三倍券上路前就告知政策方向，不然怕長輩去買紙本，無法得到優惠。

黃珊珊指出，老人卡這幾個月沒出去活動，許多敬老卡點數沒用，應該回饋給他們，預算額度應該可拿出做配套，希望有敬老卡的老人家綁定振興券在悠遊卡上，花3000元，中央會還給他2000，北市再給1000元，回饋在敬老卡內現金的部分，希望40多萬張敬老卡振興經濟，目前在研議預算金額，預計週三確定方案。

黃珊珊表示，目前方向確定，只是執行面問題，要如何說服長輩不要去買紙本，而是振興券綁定悠遊卡，要做比較大努力，一定會在7月1日三倍券上路前就告知政策方向，不然怕長輩去買紙本，無法得到優惠。

而北市也將力推三倍券綁定悠遊卡，黃珊珊說明，包括老人家、學生，大家都有悠遊卡，悠遊卡是最方便的支付工具，只是要上網綁定電子票證，悠遊卡全國有2000萬張流動卡，北市很多夜市、商家、市場有悠遊卡支付工具，而且沒找零問題，北市的挑戰是要讓大家願意選定悠遊卡做為支付工具。

對於振興加碼方案，黃珊珊說，觀傳局提案國旅跟旅行團等相關業者合作，如果他們把客人帶到台北，住台北旅館、吃台北餐廳，在台北商圈夜市消費，都有相關補助，合作對象都會有折扣，也會送一些觀光巴士、北北基好玩卡優惠，物超所值；另在北市商家消費，商圈、夜市會舉辦抽獎活動，希望錢留在台北，其他縣市來旅遊。

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