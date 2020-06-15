「布魯克斯示威者」燒了溫蒂漢堡　警懸賞30萬抓年輕白人女性縱火犯

▲示威民眾13日晚間包圍溫蒂漢堡（Wendy's）。（圖／路透）



實習記者崔子柔／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大市（Atlanta）27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）日前酒測未過且拒捕，與警方拉扯後遭擊斃，當地民眾認為警方執法過度展開示威，過程中導致溫蒂漢堡毀於大火。目前警方懸賞1萬美元（約台幣30萬元）追查縱火犯。

綜合外媒報導，布魯克斯12日把車停在亞特蘭大市75/85號州際公路上的溫蒂漢堡得來速通道，還在車上呼呼大睡，警方抵達現場後替他實施酒測，結果沒有通過，雙方溝通近半小時毫無共識，最後布魯克斯背部中彈2次致死。

▲民眾上街抗議警方執法過度。（圖／路透）



因「佛洛伊德（George Floyd）之死」衍生的效應，這次事件也讓民眾的抗爭行為更加激烈，溫蒂漢堡13日遭到縱火燒毀，警方目前鎖定嫌疑犯為1名戴黑色棒球帽、口罩的年輕白人女性，並已發布照片及懸賞令。

亞特蘭大警察局長希爾茲斯（Erika Shields）已在當地任職20多年，13日為此案遞出辭呈，開槍警員羅爾夫（Garrett Rolfe）也已遭到革職，另一名涉案警員布朗森（Devin Bronson）則被停職處分。

▲亞特蘭大溫蒂漢堡。（圖／路透）