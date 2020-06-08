邱吉爾銅像遭噴「種族主義者」　全球反歧視示威鞭屍

▲倫敦邱吉爾銅像遭塗鴉「種族主義者」字樣。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」示威蔓延全球，歐美已有多名帶有種族主義色彩的歷史人物雕像遭示威者「放倒」，就連英國前首相邱吉爾也遭殃。倫敦國會廣場前的邱吉爾雕像也遭人兩度塗鴉，7日更被寫上「種族主義者」字樣。

綜合外媒報導，美國反對警察暴力執法示威運動擴散至歐洲，近日包括美國南北戰爭時代南方邦聯將領威克漢姆（Williams Carter Wickham）、英國17世紀奴隸販子科爾斯頓（Edward Colston）銅像相繼遭示威者拉倒；比利時殖民時期君主、以殘暴手段統治剛果著稱的利奧波德二世國王（Leopold II）也遭人潑漆。

6月6日至7日，全英國各地都出現聲援美國反警暴執法示威活動，倫敦部分示威者開始進行破壞，而邱吉爾雕像也成為攻擊目標。6日適逢二戰諾曼地登陸76周年，有示威者在銅像底座上寫上ACAB字個字母；英媒指出，這4個字母代表含意應是「警察都是混蛋（All Cops are B****rds）」。

示威者7日再度包圍邱吉爾銅像，並在底座塗上「（邱吉爾）是種族主義者」（was a racist）字樣，不過很快就有志願者前來清理塗鴉。據悉，示威者不滿意邱吉爾主政時對待印度與穆斯林族群的態度。

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