白人男倒地…臉冒血遭示威者包圍　非裔扛起他救命「見證黑白和解」

▲非裔男子哈欽森扛起流血的白人男子，保護對方免於受到傷害。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國示威活動延燒至全球，雖然發生不少衝突，卻也可見難得的感人畫面。回到倫敦13日的抗議現場，當時一名受傷的白人男子與群眾爆發衝突，非裔男子哈欽森（Patrick Hutchinson）見他可能有生命危險，便將對方扛在肩上，一路帶至安全區域。英國記者形容，在所有的醜陋之中，這是人性的美好時刻。

《路透社》攝影師馬丁內斯（Dylan Martinez）捕捉到這個畫面，使得哈欽森無私的舉動受到廣泛討論。哈欽森告訴CNN，當時他在英國倫敦第一次參加「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威，發現一名白人男子受傷，他不願活動因為暴力而失焦，便扛起對方帶到安全區域。

▲白人男子被帶至安全區域。（圖／路透）

哈欽森表示，他起初看到白人男子就像「胎兒般」躺在階梯上，臉上還流著血，周邊圍繞著示威者。他沒有去想對方的政治傾向，只是趕緊抱起男子，身邊的朋友也盡力保護他，最後他把男子帶到警方的所在，使得對方免於遭到攻擊。

「我希望大家都是平等的。」哈欽森說，他期望他的家人活在一個比他經歷過更美好的世界。英國記者摩根（Piers Morgan）則在推特讚許，哈欽森的行為是人性的美麗時刻。

有民眾認為受傷的白人男子可能是極右派團體的成員。《路透社》無法確定他的政治立場。

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