黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生　籲多元發展探索興趣邁向台灣之光

▲台南市「學藝參賽優秀學生表揚大會」於下營區東興國小熱鬧舉行，台南市長黃偉哲親自表揚榮獲國際性及全國性以上各項競賽前3名或特優的學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市109年度「學藝參賽優秀學生表揚大會」13日於下營區東興國小熱鬧舉行，台南市長黃偉哲親自表揚2019年5月至2020年4月榮獲國際性及全國性以上各項競賽前3名或特優（最高等級獎項）的在地公私立高中職、國中小學生，除致贈禮品，還有與市長的創意合影，展現獲獎個人或團隊的特色。

黃偉哲市長表示，台南是文化古都，特別著重在傳統民俗藝術以及文化的傳承，讓學藝優異的同學在府城能夠發光發熱，很高興來頒獎給優秀學子們，對他們表示高度的肯定，希望他們能找到自己學涯的性向及興趣，並多元的發展，也非常感謝教育局以及所有學校的師生，一起為多元教育的發展貢獻心力，祝福各位學校之光也成為台南之光，更成為台灣之光。

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台南市政府特準備「我在你身邊」與「有種，請坐第一排」2本書籍，分別做為國小與國高中生賀禮，希望贈送書籍給學生以傳達珍惜身邊的家人及擁有的一切，並勤於學習、勇敢發問，打通自己的「任督二脈」，提高學習的功夫；黃偉哲市長親自表揚學藝拔萃的學生，立法委員賴惠員及市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智也來到現場祝福所有師生。

本活動表揚對象為參加國際性及全國性以上各類多元競賽（語文、美術、舞蹈、戲劇、音樂、數理、科學、體育等）個人及團體獲獎之學生共744人，分別有國小366人、國中212人、高中職196人，即使歷經新冠肺炎COVID-19疫情衝擊，學習仍不中斷，台南市學子學藝競賽仍創亮麗成績。

仁德國小參加全國中小學客家藝文競賽總決賽榮獲第3名；河東國小的宋江陣參與全國各級學校民俗體育競賽榮獲特優；永康國小、南新國中及民德國中皆有學生榮獲全國美術比賽特優佳績；台南高工棒球隊連續兩年獲得南華盃乙組社團棒球邀請賽二連霸，及連續兩學年度榮獲高中棒球聯賽軟式組全國第2名；另在數理、技藝、英語演講、作文等方面亦有豐碩的成績，全國語文競賽總計有38位競賽員榮獲全國特優的殊榮。

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