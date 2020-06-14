超懶人出遊！台鐵「郵輪式列車」交通、行程全包　8月探訪金針花聖地

▲花蓮六十石山金針花。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

配合國內疫情趨緩並推動安心旅遊，台鐵於7月至9月推出系列郵輪式列車行程，包含夏季最夯主題：森林浴森呼吸，步道輕旅行、仲夏寶島號主題列車、夜宿海生館、台東國際熱氣球嘉年華、瑞穗採文旦，以及詢問度很高的美學郵輪式列車，強強聯手雙體驗。

台鐵郵輪式列車套裝行程，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項省心的選擇，因為行程一次就將交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽通通包含在內，民眾只要準備好行李就能輕鬆出遊。

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▲台鐵郵輪式列車行程，包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽。（圖／台鐵提供）

7月主題行程有「台中潭雅神綠園道單車、惠蓀林場2日遊」、「北海岸最美車站、宜蘭咖啡城堡2日遊」、「仲夏寶島號－知本溫泉、原民寶抱鼓3日遊」等。

▲台鐵郵輪式列車，安排登上龜山島。（圖／台鐵提供）

在8月時，進入夏季主題花卉金針花季，郵輪式列車也安排探訪金針花三大聖地：台東太麻里、花蓮六十石山、花蓮赤柯山。台鐵表示，系列行程每年推出都引起搶購，預訂請早，以免向隅。

▲台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／台鐵提供）



至於9月主題行程則規劃「瑞穗幸福文旦、吉安慶修院2日遊」、「美學列車－龜山登島、池上風情2日遊」、「花蓮阿美族原舞之夜、台泥DAKA、縱谷風情2日遊」等。

台鐵表示，每趟行程售票日期皆已陸續開賣，相關行程可參閱台鐵局網頁或洽協力廠商易遊網旅行社。上述旅遊行程、停靠景點及沿途各站到、開車時刻，以台鐵官網公告資訊為準。

▲花蓮賞鯨。（圖／台鐵提供）

另外，跟著郵輪式列車出遊，健康防護仍未鬆懈，郵輪式列車遊程多以戶外自然居多，行程中列車亦提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳等，領隊也會配戴口罩，個人則可自行斟酌防疫新生活之規定配戴。

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