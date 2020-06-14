浙江油罐車爆炸「19死172傷」　砰巨響「村子剩一半」...公司10次被罰！

▲浙江油罐車爆炸。（圖／翻攝自新京報）

記者劉亭／綜合報導

浙江溫嶺13日油罐車爆炸，附近一整排房屋嚴重受損，幾乎成為空殼。溫嶺市委常委、常務副市長朱明連14日在記者會上表示，目前已有19人遇難，172人住院治療，其中24人重傷，目前生命跡象平穩。

官方通報，一輛油罐車6月13日下午16時40分左右由寧波開往溫州，行至G15沈海高速往福建方向溫嶺西出口下匝道中段發生爆炸，爆炸車輛為液化石油氣槽罐車，牌照為浙CM9535（屬里安市瑞陽危險品運輸有限公司）。

事故發生後第一時間成立現場指揮部，組成現場救援、醫療救治、綜合協調等6個工作組，分別由相關的領導負責，迅速投入工作。目前搜救工作仍在進行中，並對遇難家屬進行安撫與善後工作，並且加強周邊環境監測。

▲搜救人員現場作業。（圖／翻攝自中國消防微博）

一名附近居民表示，當時聽到很響的聲音，接著樓一直在晃，原本以為是地震，趕緊逃出來。一名附近良山村居民盧小姐介紹，高速公路就建在良山村中間，村子受到嚴重影響，「應該一半都被炸了」。

根據南方都市報報導，據「天眼查」顯示，瑞陽危險品運輸有限公司經營範圍為危險品貨運、汽車資訊諮詢服務、汽車租賃服務等。相關行政處罰顯示，從2016年至2018年曾10 次被溫州市和里安市道路運輸管理局處罰，合計罰款金額超過1萬1千元人民幣。

其中「未按規定的週期和頻次進行車輛綜合性能檢測和技術等級評定」4次；「未按規定實施安全生產管理制度」2次；「未按規定的週期和頻次進行車輛綜合性能檢測和技術等級評定」2次。另外該公司從2014年至2019年，涉及4起機動車交通事故責任糾紛案件。