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浙江油罐車「二次爆炸」恐怖影片曝光！火海毀掉200房　至少12死166傷

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記者柯沛辰／綜合報導

浙江溫嶺市13日下午4點40分發生油罐車爆炸，伴隨轟天巨響及紅色火光，超過200間民房被毀，造成至少12人死亡、166人受傷。搜救隊員表示，兩輪搜救已經結束，目前正展開第三輪主力救援，傷亡人數可能會繼續增加。

稍早高速公路收費站監視器曝光，可見當時第一次爆炸發生，高速公路遠方冒出熊熊火光，結果過不到幾秒，又發生第二次爆炸，不僅火光沖天，威力也更為劇烈，連鏡頭都明顯震動，畫面令人怵目驚心。

▲▼最新畫面曝光！浙江油罐車「2次爆炸」毀200房　第三輪救援至少12死。（圖／翻攝自微博）

▲第一次爆炸瞬間。（圖／翻攝自微博）

▲▼最新畫面曝光！浙江油罐車「2次爆炸」毀200房　第三輪救援至少12死。（圖／翻攝自微博）

▲第二次爆炸，火光沖天。（圖／翻攝自微博）

許多微博網友看完紛紛留言，「地獄之門被打開」、「好恐怖，（畫面中）小車彷彿在逃命」、「我邊看也邊想：小車快開！快跑」、「太駭人了」、「太可怕了，那輛小車是撿到命」、「我的天，太恐怖了吧，爆炸威力好猛，感覺後面那一片都是滾燙的」。

當局初步調查，一輛油罐車運輸液化石油氣，準備從寧波開往溫州瑞安，不料行經G15沈海高速公路溫嶺大溪路段時發生爆炸。鄰近的良山村首當其衝，不僅一半被炸垮，還有超過200間民房坍塌，截至13日晚間23點59分為止，已知12死、166傷。

▲▼驚悚現場曝！浙江「油罐車爆炸」衝出高速公路　轟倒房屋4死逾50傷。（圖／翻攝央視、微博）

▲良江村首當其衝，超過200間民房被毀。（圖／翻攝央視、微博）

台州市消防救援支隊調集2支重型地震搜救隊、1支輕型地震搜救隊共34輛消防車、138人趕赴現場。浙江省消防救援總隊則調集6支重型地震搜救隊，一共62車316人6條搜救犬到場支援。

搜救人員表示，目前仍在救援埋在瓦礫堆下的民眾，但現場情況嚴重，救援工作還在進行，估計傷亡還會增加，目前第一輪、第二輪搜救已經結束，現在進入第三輪就是主攻了，後續將進一步清場。

▲▼浙江油罐車爆炸10死117傷　消防徒手挖救！1人全身是血遭抬出。（圖／翻攝中國消防）

▲許多村民被埋在瓦礫堆下，搜救人員展開救援。（圖／翻攝中國消防）

▲▼浙江油罐車爆炸10死117傷　消防徒手挖救！1人全身是血遭抬出。（圖／翻攝中國消防）

▲消防人員展開第三輪搜救。（圖／翻攝中國消防）

▲▼浙江油罐車爆炸10死117傷　消防徒手挖救！1人全身是血遭抬出。（圖／翻攝中國消防）

▲消防徒手挖救，1人全身是血遭抬出。（圖／翻攝中國消防）

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