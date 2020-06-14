「空調忽冷忽熱」離奇自燃！國道火燒車一家三口驚逃　駕駛曝事發經過

▲白色自小客車被熊熊大火吞噬，瞬間變成一團火球，現場不斷冒出濃濃黑煙。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名蔡姓男子13日開車行經國道一號南下38公里泰山路段，卻發生火燒車意外。他透露，事發前感覺空調怪怪的，後來引擎蓋不斷冒煙，趕緊將車停在路肩，一家三口衝下車沒有受傷，但停在路邊的轎車瞬間陷入火海。

事發於13日下午2時多，《東森新聞》直擊，白色自小客車被熊熊大火吞噬，瞬間變成一團火球，現場不斷冒出濃濃黑煙，還伴隨不少爆炸聲，而蔡姓駕駛站在路肩，不知所措。

▲▼國道發生火燒車，車上一家三口驚逃。（圖／東森新聞）

蔡先生受訪表示，當下很害怕想趕快下車，「一開始因天氣熱，冷氣就不太冷了，我也不曉得是不是冷氣關係，還是怎麼樣，冷氣一下開始又冷了，忽然又不冷，可是這狀況以前也沒有過啊。」

車主透露，車子起火前並沒有撞到任何東西，但空調系統很不穩，突然引擎蓋冒煙，當時他察覺不對勁，趕緊把車停靠路肩，自己和老婆、孩子三人迅速下車，下一秒車子陷入火海。他說，「已經沒有煞車了，車趕快停就下車了，因為煙已經越來越大了。」

車主一家三口本來要前往林口，半路上遭遇火劫，好在緊急脫困，有驚無險。國道警察和消防隊獲報後趕到現場，拉水線灌救，由於現場火勢猛烈，整輛小客車被燒成廢鐵，車主初步懷疑是空調釀禍，但真正起火原因還有待警方進一步釐清。

▲▼消防拉水線灌救，整輛車成廢鐵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事故現場濃煙密布。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼車主初步懷疑是空調釀禍。（圖／東森新聞）

▼一家三口驚逃。（圖／東森新聞）