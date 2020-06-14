懷孕母貓慘遭商人「鐵棍戳腹」！網友電話威脅...店家喊冤：貓指甲太尖

▲南韓首爾東廟市場，驚傳懷孕的流浪貓遭商家狂虐。（圖／翻攝自韓網論壇）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市鐘路區東廟市場，12日傳出虐貓事件。一名行經市場的路人拍下流浪貓受虐的照片並上傳網路後，引起大批網友們憤怒地打電話給涉嫌虐貓的商家抗議、甚至威脅要殺死業者。

根據照片與網友描述，某間鐘錶行業者在當日下午1時，竟然將鐵鍊套在流浪貓的頸部，當眾在馬路上拖行、甚至用細長的鐵棒不斷戳打懷孕母貓的腹部，此舉燃起動保團體成員們的怒火，不但報警、致電119，甚至還在青瓦臺官網上發起連署，要求政府嚴懲虐貓商人。

該地商人協會表示，會將設嫌虐貓的鐘錶行業者從協會上除名，以求平息此事件。

▲鐘錶行業者妻子向媒體喊冤。（圖／翻攝自韓網論壇）

對此，鐘錶行業者的妻子14日向媒體《首爾經濟》抱屈。她表示，相片中的流浪貓其實相當凶悍、指甲又非常尖，常常鑽進店內狹窄的空間內撒野，不少店家更是深受其害，「那天丈夫曾先用毛毯，試圖把貓抱出來，但貓的情緒非常激動、又很兇，為了不讓自己受傷，不得已才用店內勾取鞋子的鐵鍊來拴住流浪貓的頸部。」

鐘錶行業者妻子更抱怨，自從網友將照片上傳網路後，便有不少網友跟著造謠、起鬨，甚至有許多不認識的民眾撥打電話，威脅要殺光全家，「我們已經被煩到，直接把電話的電源關掉了！」

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