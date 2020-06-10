新光三越擴大電商，健身環不出門就買到　限定11天消費5千現抵200元

▲百貨通路擴大電商、餐飲外送服務，新光三越美麗台推熱門商品線上賣，滿額還有折扣。（圖／新光三越、ATT提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情刺激百貨提早佈局網路平台，包括購物網站、美食外送等，據業界透露，原本應在今年下半年佈局，因疫情原因都提前到上半年就推出，近期新光三越電商品平台「beautySTAGE美麗台」邁入3周年，首度加入618電商戰局，推出熱門單品不說，再推限時11天消費5千現抵200元優惠。

▲6／12限定Erwachen 醒寤經典明星六件組，原價7,260元，特價5,980元。

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「beautySTAGE美麗台」從6／10起推出618購物節，強調平台將有超過2萬種百貨專櫃商品新上架之外，於6／10至6／21期間，每天下午2點推出熱門商品搶購活動，包括全台限量的Nintendo Switch 紅藍主機電力加強版遊戲同捆組、全台限量的Nintendo Switch 健身環大冒險、下殺55折的BOBBI BROWN 淨透卸妝超值組等，通通免出門就有機會買到。

▲6／18、6／19限定Nintendo Switch 紅藍主機電力加強版遊戲同捆組，超級瑪利歐派對+機甲戰魔中文版組合價13,360元；超級瑪利歐派對+KILL la KILL組合價12,560元，以上均全台限量。

▲6／21限定Nintendo Switch健身環大冒險中文版，推薦價2,550元，全台限量。

此外，優惠期間再推beautySTAGE美麗台會員，可享全站消費滿5,000元現抵200元（3C科技類商品除外），新客首購還可獲得100元折價券，而6／18將正式開啟skm pay行動支付，6／21前使用skm pay不限金額，消費直接送50點新光三越會員點數。

▲SKII青春光感組原價8,750元，特價5,625元。

▲LANCOME超未來精華新客組，原價6,557元，特價4,100元。

而ATT 4 Recharge大直店也宣布，與大直內湖地區的外送平台「有無外送」，攜手合作推出美食外送到府服務。並推出6／30前使用「有無外送」APP，輸入優惠碼「我愛有無外送」後，訂購ATT 4 Recharge的餐廳美食，可享無低消8折優惠，最高可折抵100元，共有11間餐飲店家可選，包括以濃郁牛骨高湯為招牌的誠屋拉麵、韓式豆腐煲餐廳涓豆腐、文青系咖哩飯新高軒等，都可直接外送到家。