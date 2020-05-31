交大宿舍超高級！工業lounge風　400坪空間健身房、拳擊區、打鏢任人玩

▲交大宿舍交誼廳。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

交通大學斥資千萬元改造400坪宿舍公共空間，多元空間以鐵件、玻璃、鏡面為主要元素，搭配無縫水泥地坪，極具質感的寬敞空間。多元空間中的運動區還配有65吋電視和懶骨頭，滿足學生各種需求，另外還有健身房、沙袋拳擊區、韻律教室與籃球機、手足球台、電子飛鏢把，甫亮相就風靡全校師生。

近年來越來越多學校，砸下重金打造學生宿舍，除了有望增加招收率，也給學生足夠的舒適空間。交大宿舍公共空間改造列車啟動多年，獲選教育部大學宿舍改造模範學校。南區12舍斥資千萬元裝修400坪地下室交誼廳，交誼廳地面採用改良式磨石子工法，以銅條刻畫雙線跑道；運動區配有65吋電視和懶骨頭，還有健身房、沙袋拳擊區、韻律教室與籃球機、手足球台、電子飛鏢把等設備。一旁的仿真草坪可坐可臥，光線充足時，不妨來場日光浴幫助醒腦思考。

請繼續往下閱讀...

▼交大宿舍多元空間。（圖／交通大學提供）





另一區的研討室和會議室，搭載電視和全幅白板討論牆，適合桌遊或小組討論。想要獨處一下，也可到沙發放鬆區或階梯平台區，欣賞戶外風景、遠眺棒球場。共享廚房區規劃大中島吧檯、流理台、電器櫃台等設備，讓學生享受烹飪樂趣。



交大代理校長陳信宏表示，12舍為交大第3個大型交誼空間裝修案，內部裝修規劃與學生進行多次討論，以學生需求為出發點，希望學生在交大享有優良的教學品質外，也擁有舒適的住宿環境。12舍將於今年九月提供大一新生入住，交誼廳也開放入住交大12舍、13舍、研2舍近兩千名學生使用，期望透過交誼廳的啟用，開啟學生面對面交流的機會，成就一座創新人才搖籃。

▲交大宿舍地面以改良式磨石子刻畫雙線跑道。（圖／交通大學提供）



總務長曾成德表示，12舍落成近30年，過去地下室曾是餐廳與腳踏車停車場，改造後空氣更流通，也規劃天窗讓光線直射人工草坪，環境變得更明亮清新。特別的是，電梯開啟就可看到博愛校區舊大門，「告訴學生，交大是有歷史的。」讓學生乘載著歷史，延伸過去，走入未來。



曾成德也說，交大近年推動校園美學，美感宿舍更是一大亮點，已成為他校標竿，來自世界各地的學生與外賓，也表示和歐美大學宿舍不分軒輊。交大未來將針對舊宿舍進行「換裝」，期盼以新氣象，塑造最美校園的形象。





▲交大宿舍共享廚房。（圖／交通大學提供）

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢