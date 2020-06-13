網紅Momo小浮誇「罹罕病挽袖超過20次」　大讚捐血利人利己！號召粉絲一起來



▲擁有23萬人追蹤的網紅MOMO小浮誇至今已捐血20多次。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

全台血液庫存鬧飢荒，剩餘的安全使用量僅剩6天，有鑑於每年的6月14日是世界衛生組織(WHO)訂定的世界捐血日，知名涼感衛生棉品牌也響應世界捐血日，在新竹市舉辦「愛康血液專車」活動， 13日號召粉絲一同挽袖捐血，並邀請多位在地網紅參與，邀請大家捐出熱血、盡一份心力。

▲多名部落客及網紅都到場響應活動。（圖／記者陳凱力攝）



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根據血液基金會最新統計，截至12日新竹地區部分血液庫存為急缺狀態，呼籲民眾一同挽袖來捐血。愛康生物科技公司執行長何雪帆表示，捐血是一件非常健康、同時兼具公益的善事，很多女性在生理期間，認為身體處於缺血狀態，不適合失去更多血量，但其實只要身體狀態良好、血色素達健康標準，都能為需要的人捐出熱血。

而13日舉辦捐血的活動，除了民眾響應，還有多位人美心善的網紅們也到場支持，像是經營《Momo spoootlight_小浮誇》的Momo小浮誇、遠從台中來的2020年食尚玩家駐站部落客ㄚ綾綾、FB《儒儒的日常札記》生活部落客儒儒等。MOMO小浮誇說，自己原本就有定期捐血的習慣，也是愛康的粉絲，這次收到邀約義不容辭地就答應，希望透過自身影響力及行動力，讓更多人投入捐血行動。

▲本日捐血活動共募得168袋血液。（圖／記者陳凱力翻攝）

在臉書擁有23萬人追蹤的網紅MOMO小浮誇在大學時發現自己罹患罕見疾病「多發性硬化症」，當時病發嚴重時只能躺在床上完全下不來，對人生充滿絕望，經過治療，疾病得已控制，後來發現自己雖然罹患罕病，但仍可捐血幫助別人時非常開心，她認為捐血還可以增加新陳代謝，可說是助人利己的事，至今已捐血20多次。

為了感謝到場民眾響應，愛康生技也提供愛康衛生棉繽紛藍提袋組送給捐血民眾，截至下午5點半為止，本次捐血共募得168袋血液。

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